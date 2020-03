Absen expande portfólio de telas fixas de LED para interiores com a linha KL

SHENZHEN, China

, 11 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Absen (SZSE: 300389), a líder mundial em soluções de telas de LED, recentemente anunciou o lançamento da linha KL, um produto fixo para interiores com um perfeito equilíbrio de excelente desempenho visual, facilidade de operação e preço. KL está disponível em cinco densidades de pixel (pixel pitches), variando de 1,6 mm a 3,9 mm, e se adequa bem para usos de varejo, hotelaria, corporativo, transportes e em outras áreas internas.

Vandy Fan

"A linha KL é uma grande opção de LED para atacadistas, distribuidores e contratantes de projetos que compram módulos de LED e demais componentes para montar telas de LED para diversos projetos", disse, gerente de estratégia de canal da Absen. "Utilizar telas de LED prontas para uso, em vez de montar componentes no local, não somente ajuda a poupar tempo e custos de trabalho, mas também garante a qualidade do projeto. A KL proporcionará aos usuários novos e estimulantes modos de melhor alcançar a integração de sistemas e outras necessidades das instalações permanentes de seus clientes".

Extraordinário desempenho visual: Com uma reputação de fornecer produtos de alta qualidade, a Absen escolhe matérias primas confiáveis e seguras para seus produtos. A KL ostenta um alto nível de brilho, escala de cinzas, taxa de contraste e taxa de atualização (refresh). Os produtos da Absen foram calibrados depois de passarem por uma série de testes críticos de produto, assegurando alta uniformidade visual ao longo do tempo e a capacidade de manter o inteiro ciclo de vida dos produtos em nível de componente. E com os refinados painéis de alumínio fundido, o que garante ainda mais a planificação das telas, a KL é capaz de fornecer alto impacto visual.

Design inovador: KL é um produto completo que apresenta design elegante e favorável ao usuário, permitindo métodos múltiplos de instalação, inclusive montagem de parede, suspensa e de solo, com o uso de criativos canais de retorno ou pads de conexão. O produto vem no tamanho padrão de 640 mm x 480 mm, com uma opção extra de 320 mm x 160 mm – para o caso de clientes com necessidades de flexibilidade.

Facilidade de operação e manutenção: A montagem de uma tela de LED com muitos componentes requer muito trabalho e exige engenheiros altamente qualificados. KL da Absen é um produto de instalação e manutenção frontal e dorsal, com uma profundidade de apenas 70 mm e que pesa 7,8 kg/painel. Com unidades de fonte de energia, cabos, cartões de recepção e outros componentes essenciais embutidos, KL oferece melhores soluções de instalação e manutenção para usuários finais.

"A linha KL será um produto suplementar único para o existente portfólio de produtos comerciais da Absen", disse Vandy. "Ela está disponível somente na América Latina, Oriente Médio e APAC".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1122009/KL.jpg

FONTE Absen