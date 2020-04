Absen lança série GS direcionada ao mercado DOOH

SHENZHEN, China

, 21 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Absen (SZSE: 300389), a premiada fabricante de display de LED, lançou recentemente a série GS, um novo produto de display DOOH com o mix supremo de alta qualidade, notáveis desempenho visual e preço. A GS proporciona uma excelente solução de display externo para empresas de publicidade, integradoras de sistema e empreiteiras de projetos, entre outras.

A empresa reconheceu a necessidade de usuários finais por uma solução de display de LED externo confiável e financeiramente acessível capaz de competir por um amplo espectro de aplicações. Com uma ampla gama de opções de distância de pixel disponíveis de 3-16 mm, a série GS é compatível com várias aplicações externas, incluindo outdoors, displays de LED exteriores, sinalização de transporte, mobília de rua, placas digitais e display de esportes.

A série GS entrega desempenho visual excelente graças a sua alta qualidade de imagem, alto brilho e profundo contraste. Apresentando uma ampla gama de cores de 110%, alto nível de brilho de proporção de brilho e contraste de 3840 Hz, a GS é capaz de maximizar o envolvimento ao oferecer mensagens dinâmicas e vibrantes mesmo sob luz solar brilhante direta.

A GS é criada e testada para suportar todos os tipos de condições de tempo e clima. Esse produto de display rigoroso IP65 ostenta um design à prova d'água especial e tem passado por diversos testes extremos antes da entrega final. Ela oferece configurações SMD e DIP à prova de intempéries que podem competir com luz solar direta e suportar chuva, vento e poeira, proporcionando um display digital externo em que os clientes podem verdadeiramente confiar.

Seu design à prova d'água é complementado com um sistema exclusivo de dissipação de calor, que permite que a velocidade de resfriamento aumente em 30% e, por fim, leva a uma expectativa de vida de produto mais longa. Essas vantagens fazem da série GS uma solução de display de LED externo perfeita.

O serviço é outro fator chave quando os clientes escolhem um produto de display. Como a maior exportadora de painel de LED da China por 11 anos consecutivos, a Absen é capaz de proporcionar um atendimento imediato e de nível internacional para seus clientes em todo o mundo. Ela ostenta uma presença global com mais de oito escritórios no exterior em diversas partes do mundo e edificou uma rede de serviços desenvolvida com mais de 4.000 engenheiros em todo o mundo.

Sobre a Absen:

Estabelecida em 2001, a Absen é uma fabricante chinesa de soluções de display em LED de alta qualidade. A empresa é reconhecida por sua presença global, capacidade de serviço completo e produtos de alta qualidade para eventos ao vivo, para o setor de transmissão e estadiamento de aluguel. Por meio de constante inovação e desenvolvimento, a Absen tem sido a exportadora chinesa no. 1 de painéis de LED por 11 anos consecutivos.

