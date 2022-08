Acelere suas aventuras com o New GS3 POWER da GAC MOTOR

GUANGZHOU, China

3 de agosto de 2022

Chile

Mais de

/PRNewswire/ -- O modelo SUV inteligente e de alto desempenho da GAC MOTOR, o New GS3 POWER, foi lançado noem 28 de julho, no Chile Estadio Monumental Club, um histórico estádio que é a casa do Colo-Colo, atual campeão da Copa Chile e parceiro estratégico de primeira linha da GAC MOTOR.60 participantes se reuniram para celebrar o lançamento, incluindo imprensa, meios de comunicação do setor automotivo e influenciadores populares.

Os participantes do evento experimentaram a alta qualidade e a segurança dinâmica do New GS3 POWER em vários test drives, que incluíram aceleração, frenagem e manobras de fuga de emergência.

O New GS3 POWER foi projetado para se tornar a escolha de primeira linha e o veículo de confiança dos jovens em busca de aventura. Com capacidade de direção em várias condições de pista, tanto na estrada quanto fora dela, o GS3 POWER visa fazer da busca pela aventura uma experiência mais tranquila.

Fazendo jus à missão da marca GAC MOTOR de trazer o melhor da habilidade técnica para o mundo, o New GS3 POWER utiliza tecnologia inteligente de alta qualidade, integrada a um motor potente e de alto desempenho, acompanhado do design elegante de primeira classe tanto externa como internamente, criando um SUV de alto desempenho e inteligente.

Começando pelo exterior, o New GS3 POWER é um SUV grande e de primeira classe, projetado com a assinatura da GAC MOTOR e a versão final da grade Flying Dynamics, com faróis remodelados e rodas esportivas icônicas de 18 polegadas.

Já o interior incorpora uma cabine inteligente, modernizado e bem amplo, elegantemente projetado com um acabamento decorativo esportivo e bancos em couro, ergonômicos e de design sofisticado. Equipado com tecnologia moderna, não com uma, mas com duas telas sensíveis ao toque inteligentes conectadas com o CarPlay e o purificador de ar CN95 em conformidade com a ASPICE, os passageiros experimentam um passeio agradável, confortável e luxuoso.

O New GS3 POWER potencializou sua nova geração de motor turbo 270T 1.5T GDI, ao mesmo tempo em que manteve um consumo de combustível ultrabaixo. Essa maior durabilidade, com uma potência de motor sustentada, atende às prioridades dos clientes chilenos que valorizam a relação custo-benefício a longo prazo.

O New GS3 POWER emprega tecnologia inteligente de ponta em termos de estabilização e controle, proporcionando uma condução segura em todas as condições críticas.

Expansão da marca e visão global

O grande sucesso do lançamento do GS3 POWER no Chile estabelece mais um marco significativo na expansão estratégica da marca GAC MOTOR na América Latina. O lançamento e a aprovação do New GS3 POWER no Chile impulsionarão ainda mais a GAC MOTOR na construção de uma presença de marca confiável e respeitável, cumprindo a visão do Grupo GAC de trazer o espírito de habilidade técnica dos especialistas para todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870938/GS3_Power.jpg

FONTE GAC MOTOR