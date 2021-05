NUEVO

CHIMBOTE,, 11 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Acronis Cyber Foundation , uma organização sem fins lucrativos da Acronis que constrói escolas e desenvolve programas de TI em regiões carentes, concluiu recentemente a construção de uma sala de aula de informática na escolalas Gracias, no distrito de Nuevo Chimbote, no. Esta nova sala de aula permitirá o conhecimento computacional e aulas STEM para estudantes da região, e marca um importante passo na fase 2 na Iniciativa da Acronis Cyber Foundation , capacitando crianças em comunidades carentes e desenvolvendo as habilidades necessária para que elas se destaquem no mundo moderno.

A Acronis Cyber Foundation abriu pela primeira vez a escola Virgen de las Gracias em junho de 2019, trazendo um ambiente escolar aprimorado para a região costeira. Os esforços de construção foram auxiliados pelos membros da comunidade local, muitos dos quais haviam frequentado anteriormente as antigas instalações da escola antes de se tornarem profissionais especializados. A escola foi construída com a sustentabilidade em mente, com materiais duráveis que poderiam suportar a atividade sísmica local. Graças a todos os envolvidos, a Acronis pôde fornecer a cerca de 230 crianças, representando alguns dos membros mais carentes da comunidade, o acesso a educação gratuita, materiais de aprendizagem, uniformes e almoços escolares.

Como parte de sua iniciativa de escolas, a Acronis Cyber Foundation tem como objetivo desenvolver salas de aula de informática em cada escola que constrói, a fim de ajudar os estudantes a desenvolver as habilidades STEM e de TI que precisarão para se autoeducarem e prosperar em nosso mundo moderno. Considerando o cenário de ameaça cibernética em rápida evolução, essas salas de aula terão acesso à proteção cibernética de alto nível com licenças premium gratuitas para Acronis True Image 2021. A Acronis também desenvolverá e doará recursos educacionais adicionais sobre tópicos, incluindo conhecimento computacional e segurança cibernética.

A importância do conhecimento e das ferramentas digitais para esses alunos agora está mais evidente do que nunca. Após a pandemia da COVID-19, o governo peruano desenvolveu uma plataforma de aprendizagem on-line e um currículo, mas muitas famílias em Nuevo Chimbote não têm telefones celulares e computadores domésticos e, portanto, não podem participar de trabalhos de classe. Com base nas estatísticas de vacinação ativa no Peru, a situação se estabilizará nos próximos meses e, em breve, as crianças poderão frequentar a nova instalação de computador e adquirir essas habilidades muito necessárias.

O desenvolvimento desta sala de aula de informática foi um esforço conjunto de patrocínio entre a Acronis Cyber Foundation e seu parceiro de projeto, Climb Channel Solutions.

"Temos orgulho de apoiar a Acronis Cyber Foundation com uma nova sala de aula no Peru. O aprendizado está no centro de nossa cultura, e a infraestrutura educacional ajuda as comunidades a prosperar, melhorando a vida de indivíduos e famílias agora e no futuro", declarou Charles Bass, diretor de marketing da Climb Channel Solutions. "Estamos muito satisfeitos em contribuir com nossa participação para capacitar os jovens no Peru com as oportunidades de conhecimento e educação que eles merecem, pois serão eles que farão as mudanças que este mundo necessita."

A Acronis Cyber Foundation concluiu a construção em 11 escolas, com mais duas em andamento e cinco planejadas para o futuro próximo. A Fundação continua buscando parceiros para colaboração em projetos futuros. As partes interessadas são incentivadas a entrar em contato com foundation@acronis.org para obter mais informações.

Sobre a Acronis Cyber Foundation

A Acronis Cyber Foundation foi criada pela Acronis em 2018 em homenagem ao aniversário de 15 anos da Acronis e ao princípio fundador da empresa de que todos os males são causados por conhecimento insuficiente. A Fundação apoia várias iniciativas em todo o mundo desenvolvidas para estimular a educação a fim de obter e proteger o conhecimento. A Acronis Cyber Foundation tem criado e compartilhado conhecimentos com o financiamento de escolas e salas de aula de informática em comunidades carentes, publicando livros infantis educacionais e desenvolvendo programas de treinamento de TI para grupos, incluindo veteranos militares, ex-infratores e imigrantes.

Sobre a Acronis

A Acronis unifica a proteção de dados e a segurança cibernética para oferecer proteção cibernética integrada e automatizada que resolve os desafios de segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança (SAPAS) do mundo digital moderno. Com modelos de implementação flexíveis que atendem às demandas de prestadores de serviços e profissionais de TI, a Acronis oferece proteção cibernética superior para dados, aplicações e sistemas com soluções inovadoras de antivírus de próxima geração, backup, recuperação de desastres e gestão de proteção de endpoint. Com premiadas tecnologias de autenticação de dados baseadas em IA e baseadas em blockchain e anti-malware, a Acronis protege qualquer ambiente — desde nuvem ao híbrido até as instalações — a um custo baixo e previsível.

Fundada em Singapura em 2003 e incorporada na Suíça em 2008, a Acronis agora tem mais de 1.500 funcionários em 33 unidades em 18 países. Suas soluções contam com a confiança de mais de 5,5 milhões de usuários domésticos e 500.000 empresas, incluindo 100% das empresas Fortune 1000 e equipes esportivas profissionais de primeira linha. Os produtos Acronis estão disponíveis por meio de 50.000 parceiros e prestadores de serviços em mais de 150 países em mais de 40 idiomas.

Sobre a Climb Channel Solutions

A Climb Channel Solutions é uma distribuidora internacional de valor agregado para fornecedores de tecnologia emergentes com soluções em segurança, gestão de dados, conectividade, armazenamento e HCI (Infraestrutura Hiperconvergente), virtualização e nuvem e software &ALM (Ciclo de Vida de Aplicativos). A Climb oferece aos fornecedores acesso a milhares de VARs, MSPs, CSPs e outros revendedores. A Climb dispõe de um veículo de contrato TI-70 GSA que oferece aos revendedores e fornecedores uma vantagem competitiva no setor público. A Climb é uma subsidiária integral da Wayside Technology Group, Inc. (NASDAQ: WSTG).

Para mais informações, acesse www.climbcs.com, ou ligue para 1.800.847.7078 (EUA), +1.732.389.0037 (Internacional), +1.888.523.7777 (Canadá), ou +31.20.210.8005 (Europa).

