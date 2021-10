Adagio Therapeutics Divulga Novos Dados In Vitro Destacando a Neutralização Ampla e Potente do ADG20 Contra Todas as Variantes Conhecidas de SARS-CoV-2

Dados a serem apresentados na Conferência Virtual ISIRV-WHO 2021

WALTHAM, Mass., Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI) uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para doenças infecciosas com potencial pandêmico, divulgou hoje novos dados in vitro demonstrando a atividade neutralizante retida de seu anticorpo monoclonal (mAb), ADG20, contra um painel diversificado de variantes circulantes de SARS-CoV-2, incluindo as variantes Lambda e Mu recém-surgidas. Notavelmente, os resultados mostram que o ADG20 demonstrou atividade neutralizante in vitro potente contra todas as variantes preocupantes do SARS-CoV-2 testadas, incluindo as com suscetibilidade reduzida a produtos de mAb atualmente disponíveis sob Autorização de Uso de Emergência (EUA) ou em desenvolvimento em estágio final. Esses dados serão apresentados durante uma sessão de pôster na Conferência Virtual ISIRV-WHO 2021, a ser realizada de 19 a 21 de outubro de 2021. Além disso, a Adagio apresentará um cartaz do Encore destacando os dados recentemente publicados do teste em andamento da Fase 1 do ADG20 da empresa em participantes saudáveis.

“Esses novos dados de variantes ressaltam ainda mais o potencial do ADG20 para abordar a pandemia da COVID-19 em curso, bem como possíveis surtos futuros causados por outros vírus semelhantes ao SARS”, disse Laura Walker, Ph.D., cofundadora e diretora científica da Adagio. “Projetamos intencionalmente este mAb para ter atividade neutralizante ampla e potente, bem como uma meia-vida que estende sua janela potencial de proteção, características críticas que podem diferenciá-lo de outras terapias disponíveis nos EUA ou em desenvolvimento hoje. Com os testes globais de prevenção e tratamento da Fase 2/3 em andamento, estamos prontos para dar continuidade à nossa análise do ADG20 para avaliar o papel significativo que ele poderia ter no arsenal de opções de tratamento da COVID-19. Aplicado com uma única injeção intramuscular em ensaios clínicos, o ADG20 foi projetado para oferecer proteção durante até um ano no cenário de prevenção e está sendo explorado como um tratamento para pacientes de alto risco e/ou como um suplemento de vacina, inclusive para indivíduos imunocomprometidos.”

Além do estudo com participantes saudáveis de Fase 1, a Adagio está avançando dois estudos globais de Fase 2/3 em andamento com ADG20, um estudo de tratamento (SELO) e um estudo de prevenção (EVASÃO). A empresa prevê entrar com pedido de autorização do ADG20 na Food and Drug Administration dos EUA no primeiro trimestre de 2022.

Detalhes da Apresentação

Título do Cartaz: (130) Neutralização in vitro ampla e potente variantes de variantes do SARS-CoV-2 com o ADG20, um anticorpo monoclonal prolongado de meia-vida em desenvolvimento para a prevenção e tratamento da COVID-19

Título do Poster: (131) Avaliação da segurança, tolerabilidade e farmacocinética do ADG20, um anticorpo monoclonal prolongado de meia-vida (mAb) em desenvolvimento para a prevenção e tratamento da COVID-19: uma análise preliminar de um estudo randomizado de fase 1

Sobre o ADG20

O ADG20, um anticorpo monoclonal direcionado à proteína Spike do SARS-CoV-2 e coronavírus relacionados, está sendo desenvolvido para a prevenção e tratamento da COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2. ADG20 foi projetado e criado para alta potência e ampla neutralização contra SARS-CoV-2 e sarbecovírus de clado 1 adicionais, direcionando-se a um epítopo altamente conservado no domínio de ligação ao receptor. O ADG20 exibe atividade neutralizante in vivo potente contra a cepa SARS-CoV-2 original, bem como todas as variantes preocupantes conhecidas. O ADG20 tem o potencial de impactar a replicação viral e a doença subsequente através de múltiplos mecanismos de ação, incluindo o bloqueio direto da entrada viral na célula hospedeira (neutralização) e a eliminação de células hospedeiras infectadas através da atividade efetora imune inata mediada por Fc. O ADG20 é administrado por meio de uma injeção intramuscular e foi projetado para ter uma meia-vida longa, com o objetivo de fornecer proteção rápida e durável. A Adagio está avançando o ADG20 por meio de vários ensaios clínicos em uma base global.

Sobre a Adagio Therapeutics

A Adagio (Nasdaq: (ADGI) é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para doenças infecciosas com potencial pandêmico. O portfólio de anticorpos da empresa foi otimizado com os recursos de engenharia de anticorpos líderes da indústria da Adimab, e foi criado para fornecer aos pacientes e médicos uma combinação de potência, amplitude, proteção durável (via extensão de meia-vida), capacidade de fabricação e acessibilidade. O portfólio de anticorpos contra SARS-CoV-2 da Adagio inclui múltiplos anticorpos amplamente neutralizantes não competitivos com epítopos de ligação distintos, liderados por ADG20. A Adagio adquiriu a capacidade de fabricação para a produção do ADG20 com fabricantes terceirizados para apoiar a conclusão de ensaios clínicos e lançamento comercial inicial, garantindo o amplo acesso para as pessoas em todo o mundo. Para mais informação, visite www.adagiotx.com.

