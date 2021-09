ADDI, Empresa Buy Now Pay Later (BNPL) líder na América Latina Arrecada US$140 milhões, mais do que o dobro da estimativa em 90 dias

Logo após a Rodada Série B de US$65milhões, a Addi arrecadou mais US$75 milhões, em uma rodada liderada por Greycroft, incentivando a expansão na América Latina

BOGOTÁ, Colômbia e SÃO PAULO, Brasil, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Addi , startup de fintechs e comércio digital com sede em Bogotá e São Paulo, anunciou hoje um novo financiamento de US $ 75 milhões, liderado por Greycroft com a participação dos novos investidores GGV Capital, Citius Capital e Intersection Growth Partners, bem como dos investidores existentes Andreessen Horowitz, Citius VC, Endeavor Catalyst, Foundation Capital, Monashees e Quona Capital. Essa extensão da Série B, anunciada anteriormente pela Addi, aumenta o financiamento de 90 dias da empresa para US$140 milhões. O Fundo de Oportunidades da Union Square também participou da rodada, depois de ter liderado a rodada anterior. A empresa revelou que esta nova rodada quase triplicou sua estimativa para “centenas de milhões”. A Empresa também anunciou hoje que contratou Niki Sri-Kumar como Vice-Presidente e Gerente Geral, após sua participação na Vise e Affirm.

Em 2020, a América Latina liderou o mundo em termos de aumento de vendas de e-commerce (36,7%). Com transações de comércio eletrônico na região previstas para ultrapassar US$160 bilhões até 2024, o mercado está pronto para que as compras online e digitais da BNPL explodam em popularidade. A pesquisa estima que essa tendência contribuirá para um gasto global da BNPL de cerca de US$995 bilhões até 2026. A missão da Addi é capacitar e tornar as previsões de comércio digital uma realidade na América Latina, começando com a Buy Now Pay Later (Compre Agora, Pague Depois - BNPL). Em apenas alguns cliques, os clientes podem comprar dose seus comerciantes favoritos e pagar ao longo do tempo. Atualmente, a Addi está disponível para compras de e-commerce, móveis e físicas no Brasil e na Colômbia, com planos de expansão em toda a América Latina para os próximos anos.

A ADDI usará os fundos para dar continuidade à ampliação das suas operações no Brasil e na Colômbia, e à expansão no México no início de 2022. Além disso, a empresa irá aprimorar sua oferta de BNPL, permitindo que clientes e comerciantes paguem por métodos diferentes na sua plataforma e aplicativo, que serão lançados no final deste mês.

“A ADDI está redefinindo o comércio na América Latina, disse Will Szczerbiak, sócio da Greycroft. “Os produtos de pagamento e crédito da empresa geram um grande valor para os comerciantes, ao mesmo tempo que viabilizam uma experiência de checkout moderna, com o potencial de atingir mais consumidores do que qualquer outra fintech na região. Estamos contentíssimos com a nossa parceria com uma empresa e equipe tão maravilhosas.”

A ADDI tem tido um crescimento exponencial desde o início de 2021, aumentando 13 vezes o volume de pagamentos na sua plataforma desde o início do ano. A ADDI se estabeleceu como parceira importante para varejistas online, incluindo Arturo Calle, Keep Running, Claro, Mario Hernandez e BNPL, como um método principal de pagamento, com centenas de comerciantes. Os valores dos pedidos dos comerciantes da ADDI dobram ou triplicam, com aumentos semelhantes na conversão. Milhares de clientes em todo o Brasil e Colômbia estão fazendo compras com a BNPL, com a tecnologia da Addi, diariamente.

“Os consumidores de todo o mundo estão mudando para o comércio digital mais rapidamente do que nunca, especialmente nos mercados emergentes onde novos modelos de negócios, aumento da classe média e uma mentalidade digital estão tomando conta. Huey Lin, COO fundador da Affirm, sócio de risco da GGV Capital, e eu estamos prontos para trabalhar com Santiago e a forte equipe que ele montou para ampliar a BNPL na América Latina”, disse Hans Tung, sócio-gerente da GGV Capital, que também lidera o trabalho de investimentos na América Latina.

“Esta rodada ampliou o nosso objetivo de tornar o comércio digital onipresente e acessível em toda a América Latina. Além disso, é um testemunho do nosso crescimento, além da confiança que transmitimos para os comerciantes e clientes”, disse o cofundador e CEO da Addi, Santiago Suarez. “Nossa missão agora é validada pelos investidores de todo o mundo, tal como a Greycroft e a GGV Capital, e isso só aumenta ainda mais a nossa motivação para acelerar nosso plano de execução de produtos e comercial.”

Sobre a ADDI

A ADDI foi fundada em 2018 por Santiago Suarez, Daniel Vallejo e Elmer Ortega, com o objetivo de capacitar o comércio digital na América Latina, começando com o Buy Now Pay Later que funciona. Os investidores existentes da Addi são Andreessen Horowitz, Foundation Capital, Monashees, Greycroft, GGV, Intersection Growth Partners, Quona Capital e Union Square Growth Fund. Para mais informação, visite https://addi.com/ .