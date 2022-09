Adrian Ridge nomeado Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura do Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso

TEMECULA, Califórnia, Sept. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Adrian Ridge para Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura.



Adrian é um executivo com 30 anos de experiência internacional na Atlas Copco, onde ocupou vários cargos de liderança, como Gestão de Serviços, Gestão de Marketing de Produtos, Gestão Geral e como Presidente Global das divisões de Serviços e Equipamentos Prime. Ele é Engenheiro Mecânico com MBA em Negócios internacionais.

Por ter assumido responsabilidade mundial durante mais de 20 anos e ter sido baseado no Reino Unido, Irlanda, Japão, Espanha e Bélgica, Adrian conhece a fundo os desafios que o Grupo irá enfrentar com a ampliação da sua presença internacional. Na sua nova função, Adrian irá liderar as operações globais, dirigindo os Presidentes da Unidade Funcional e os Gerentes Gerais do Grupo para desenvolver e aprimorar ainda mais sua estratégia global de manufatura e sistema de gestão de excelência operacional. Ele também irá se concentrar na experiência do cliente, gestão da cadeia de suprimentos, garantia de qualidade e apoio às iniciativas globais do Grupo.

“Adrian se dedica ao desenvolvimento de operações que proporcionam uma ‘experiência superior ao cliente’”, disse Peter Wagner, CEO da Nikkiso CE&IG. “Ele está ansioso para se juntar à missão da CE&IG de ‘fornecer equipamentos, tecnologias e serviços inovadores através do nosso grupo global de empresas para ajudar nossos clientes a fazer a diferença!’”

Ele ficará baseado na Bélgica e irá visitar constantemente as instalações de bombas do Grupo dentro e fora do país. Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.