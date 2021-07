AES anuncia desativação de mais de 1 GW em energia de ativos de carvão no ChileAção demonstra progresso contínuo no plano geral de descarbonização da empresa e compromisso com a transição responsável para energia limpa do Chile

ARLINGTON, Virgínia

7 de julho de 2021

/PRNewswire/ -- A AES Corporation (NYSE: AES) assinou hoje um acordo com o governo do Chile , representado pelo presidente do país, Sebastián Piñera, juntamente com o Ministro de Minas e Energia, Juan Carlos Jobet e a Ministra do Meio Ambiente, Carolina Schmidt , permitindo o encerramento de 1.097 MW de geração de carvão até 2025. Assinado no Palácio Moneda em Santiago , este acordo representa o maior anúncio de desativação de energia de carvão feito por qualquer empresa de energia no Chile até o momento e inclui cerca de 20% da capacidade instalada da energia de carvão do país. Nos termos do plano de desativação voluntário, a AES encerrará as unidades até janeiro de 2025, sujeito aos requisitos da rede elétrica.

"A desativação desses ativos convencionais removerá aproximadamente 6 milhões de toneladas de CO 2 da atmosfera, o equivalente a tirar mais de 2,4 milhões de carros das ruas do Chile ", disse Andrés Gluski, presidente e CEO da AES. "Nosso objetivo é acelerar o futuro da energia, e a AES Andes é um ótimo exemplo de como nos comprometemos a descarbonizar de forma responsável o setor de eletricidade do Chile , trabalhando de maneira construtiva com as autoridades e nossos clientes."

Este anúncio representa outro passo importante no plano estratégico de descarbonização da AES, que inclui a venda e a desativação de ativos de carvão, juntamente com a rápida expansão na implementação de energias renováveis. Este acordo complementa o plano da AES de investir US$ 3 bilhões de construir 2,3 GW de energias renováveis e armazenamento de energia no Chile e na Colômbia até 2024.

Globalmente, a AES anunciou a venda ou desativação de cerca de 12 GW de capacidade de carvão. No início deste ano, a AES anunciou uma meta que visa reduzir sua geração a partir de carvão para menos de 10% em uma base pro-forma1 até o final de 2025 e definiu uma nova meta para atingir emissões líquidas zero das vendas de eletricidade até 2040. O anúncio de hoje é consistente com o plano de longo prazo da empresa e não terá impacto sobre sua diretriz para 2021 ou expectativas até 2025. Dessa forma, a empresa está reafirmando sua meta de taxa média de crescimento anual de 7% a 9% até 2025, a partir do ano base de 2020.

Esse comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no contexto da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934. Essas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas àquelas relacionadas a lucros futuros, crescimento e desempenho financeiro e operacional. As declarações prospectivas não constituem uma garantia de resultados futuros, mas representam as expectativas atuais da AES com base em suposições razoáveis. As informações financeiras previstas baseiam-se em determinadas suposições materiais. Essas suposições incluem, mas não estão limitadas a, nossas expectativas em relação à pandemia da COVID-19, projeções precisas de taxas de juros futuras, preço de commodities e preços em moeda estrangeira, níveis normais contínuos de desempenho operacional e volume de eletricidade em nossas empresas de distribuição e desempenho operacional em nossos negócios de geração consistentes com os níveis históricos, bem como a execução de PPAs, conversão de nossa carteira de pedidos e investimentos de crescimento em níveis de investimento normalizados e taxas de retorno consistentes com a experiência anterior.

Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles estimados em nossas declarações prospectivas devido a riscos, incertezas e outros fatores. Fatores importantes que podem interferir nos resultados reais são discutidos nos arquivos da AES com a Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC"), incluindo, mas não se limitando aos riscos discutidos no Item 1A: "Fatores de risco" e no Item 7: "Discussão e análise da administração" no relatório anual de 2020 da AES no Formulário 10-K e em relatórios subsequentes arquivados na SEC. Os leitores são incentivados a ler os arquivos da AES para saber mais sobre os fatores de risco associados aos negócios da AES. A AES não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou similares.

1 Com base na geração anual em MWh do portfólio na data ou esperada até a data relevante, ajustada para: (i) (+) geração de novos ativos adicionados ao portfólio; e (ii) (-) geração real das vendas anunciadas de ativos ou desativações.

