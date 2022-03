Agribrasil faz parceria com ICM para construir uma planta de etanol de milho

COLWICH, Kan., March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ICM e a Agribrasil assinaram um contrato para desenvolver uma planta greenfield de produção de etanol de grãos por moagem a seco perto de Canarana, no estado brasileiro do Mato Grosso.



A planta utilizará tecnologias de processo de propriedade da ICM, incluindo Base Tricanter System™ (BTS™) para recuperação de óleo de milho, Selective Milling Technology™ (SMT™) patenteada para otimização da moagem, e Fiber Separation Technology™ (FST™) patenteada para remoção das fibras antes da fermentação. Essas tecnologias permitirão à Agribrasil maximizar com eficiência a produção de etanol e a recuperação de óleo de milho. O projeto da planta também contará com um sistema de controle distribuído (DCS), permitindo que os operadores automatizem e ajustem os níveis de produção usando tecnologia computacional de última geração.

“A ICM demonstrou claramente uma liderança em projetos para processos de etanol,” disse Fred Humberg, CEO da Agribrasil. “Eles realmente valorizam nosso objetivo de inovar e melhorar as plantas ao longo do tempo. Queremos ter eficiência operacional, economia de custos e uma infinidade de outros benefícios que virão com o uso de tecnologias ICM para produção de etanol à base de milho.”

De acordo com Humberg, os benefícios incluirão também economia de energia. Ele estima que a Agribrasil será capaz de vender à rede mais de 55.000 MW de energia adicional.

A nova planta terá capacidade de moagem de 1.700 toneladas de milho por dia, produzindo mais de 260 milhões de litros de etanol anidro por ano. Além do etanol, Humberg espera que a planta produza mais de 9.000 toneladas de óleo de milho e mais de 185.000 toneladas de DDGS padrão.

“Estamos empolgados em trabalhar com a Agribrasil nesta oportunidade de solidificar a produção de etanol à base de milho no mercado brasileiro,” disse Issam Stouky, diretor de desenvolvimento de negócios globais da ICM.

O Brasil há muito tempo depende da cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de etanol. No entanto, a oferta abundante de milho no país tornou-se uma alternativa cada vez mais comum para a fabricação de combustível renovável e aumento da oferta nacional de proteína. Com uma presença estabelecida no Brasil, a ICM continua desempenhando um papel importante ao ajudar os investidores sul-americanos a descobrir suas tecnologias de processo, que são projetadas para capitalizar o milho e acelerar o retorno do investimento por meio de eficiências operacionais líderes do setor.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e com sua matriz em Colwich, Kansas, e com um escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias, soluções e serviços inovadores para sustentar a agricultura e promover a energia renovável, incluindo tecnologias para etanol e farelo que aumentarão a oferta mundial de proteína. Ao fornecer tecnologias de processo proprietárias para mais de 100 plantas em todo o mundo com uma produção anual combinada de mais de 33 bilhões de litros de etanol e mais de 22 milhões de toneladas de farelo, a ICM tornou-se líder mundial em tecnologias de biorrefinação. Para informações adicionais, visite www.icminc.com.

Sobre a Agribrasil

A Agribrasil é uma empresa de capital aberto (GRAO3) e uma das principais exportadoras brasileiras de grãos. Sediada em São Paulo, com dez filiais estrategicamente localizadas nos principais estados produtores de grãos, e uma subsidiária na Suíça. Atualmente exporta mais de 1,5 milhão de toneladas por ano com receita anual de US$ 400 milhões. Também tem participação importante em um Terminal Portuário Multiuso (TESC) no sul do Brasil com três berços privados de águas profundas, com capacidade de exportação de grãos de 7 milhões de toneladas por ano. Para informações adicionais, visite www.agribrasil.net.