AgroSavfe arrecada €35 milhões de euros em financiamento da Série C

AgroSavfe é uma empresa da Bélgica que desenvolve uma nova geração de biocontroles seguros e eficazes



Todos os investidores de longo prazo existentes participaram da rodada de capital

Ackermans & van Haaren investiu €10 milhões de euros e passou a fazer parte do Conselho de Administração da empresa

GHENT, Bélgica, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, uma empresa de proteção de Cultivo e Alimentos transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma novação geração de biocontroles à base de proteínas para proteger os alimentos desde a fazenda até o garfo, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento Série C.

A AgroSavfe, uma spin-off do VIB ('Vlaams Instituut voor Biotechnologie'), fundada em 2013, desenvolveu uma plataforma tecnológica única e versátil para o design e desenvolvimento de novos biocontroles à base de proteínas que fornecem proteção segura, sustentável e eficiente para sementes, cultivos e alimentos. Com mais de 100 testes de campo desde 2017, o biofungicida mais avançado da Empresa, comprovadamente competitivo e de forte desempenho com soluções químicas sintéticas, sem quaisquer resíduos. As soluções da Agrosavfe beneficiam o meio ambiente ao adicionar mais valor para os agricultores para que possam produzir e atender a demanda dos consumidores por alimentos mais saudáveis. Além do campo, os candidatos a produtos da AgroSavfe também demonstraram ter forte impacto na proteção e qualidade dos alimentos ao longo da cadeia de valor, oferecendo novas soluções para reduzir o desperdício de alimentos.

Os recursos serão utilizados principalmente no desenvolvimento, registro e produção em escala comercial de biofungicidas e bioinseticidas da AgroSavfe e dar continuidade ao fortalecimento da empresa. O lançamento do seu primeiro biofungicida está previsto para 2022 no mercado hortigranjeiro dos EUA, e logo depois na Europa e outras regiões. Além disso, os recursos apoiarão o desenvolvimento acelerado de uma tubulação inovadora para aplicações de combate de pragas e doenças graves de alimentos e cultivos.

Desde a sua fundação, a AgroSavfe tem sido apoiada por fortes investidores locais e internacionais, incluindo Gimv, Sofinnova Partners, PMV, Agri Investment Fund, K&E, Biovest, Madeli Participaties, VIB e Qbic. Todos os investidores existentes participaram desta rodada de financiamento de Série C de €35 milhões de euros, além de um novo investidor, Ackermans & van Haaren, um grupo diversificado de investimentos de longo prazo, listado na Euronext de Bruxelas, e que investiu €10 milhões de euros na rodada.

Patrice Sellès, CEO da AgroSavfe comentou: “A AgroSavfe está crescendo rapidamente como participante competitivo do espaço de biocontrole de proteção de alimentos com base na nossa exclusiva AGROBODY™ Foundry Platform e nossa capacidade de fornecer aos produtores e participantes da cadeia alimentar soluções inovadoras, seguras e rentáveis, alinhadas à demanda dos consumidores. Uma equipe tão diversificada e forte de investidores como a Ackermans & van Haaren é uma adição fantástica para as ambições de longo prazo da nossa empresa”.

Piet Bevernage, representando a Ackermans & van Haaren, acrescentou: “Estamos muito entusiasmados em poder apoiar o crescimento e desenvolvimento da AgroSavfe. A empresa tem uma estratégia clara, uma plataforma tecnológica única, uma excelente equipe de gestão e investidores de biotecnologia experientes. Esta combinação permitirá que a AgroSavfe tenha um papel importante no mercado de proteção de cultivos e alimentos biológicos, e possa fornecer uma solução sustentável para os principais desafios do setor agrícola, tais como o crescimento populacional, aumento de produtividade, desperdício de alimentos, e demanda por alimentos seguros e saudáveis”.

Lieven De Smedt, Presidente do Conselho da Administração, concluiu: “Tendo testemunhado como a Biotecnologia acrescentou valor significativo e único para os mercados de Ciências da Vida, Alimentos e Produtos Químicos nas últimas décadas, podemos ver agora o mesmo acontecendo no setor agrícola, tanto nos EUA quanto na Europa. O sucesso a longo prazo não depende somente de uma tecnologia robusta e de um gerenciamento fortemente voltado aos negócios, é preciso também de acionistas de longo prazo. A AgroSavfe combina tudo isto, em particular com o seu consórcio de investidores existentes que apoiaram totalmente a empresa nesta rodada. Damos as boas-vindas a Ackermans & van Haaren na qualidade de novo acionista da AgroSavfe e, especialmente, a Piet Bevernage, novo membro do Conselho, que vem acrescentar uma substancial diversidade e experiência. Queremos dar continuidade à expansão da Agrosavfe como líder no campo emergente de biocontroles eficientes e seguros para a indústria de Alimentação e Agricultura”.

Sobre a AgroSavfe

A crescente demanda por alimentos saudáveis, seguros e sustentáveis vem impondo cada vez mais restrições sobre as práticas agrícolas. Portanto, melhorar a eficiência da produção de forma sustentável, salvaguardando o meio ambiente e seus recursos naturais, é essencial.

A AgroSavfe tem a ambição de contribuir para uma produção sustentável de alimentos seguros e saudáveis. A Empresa está focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de biocontroles eficazes e seguros para combater pragas e doenças usando a sua AGROBODY Foundry Platform™ inovadora e escalável.

Os produtos da AgroSavfe são uma nova classe de biocontroles com base nas proteínas bioativas AGROBODY™ que de forma eficaz e seletiva concentra-se nas moléculas essenciais das pragas e patogênicos. Os bioativos AGROBODY™ combinam as características dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das culturas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita.

Com base na sua plataforma única AGROBODY™, AgroSavfe construiu um pipeline de produtos versáteis contra pragas e doenças principais. Seu primeiro produto tem lançamento previsto no mercado dos EUA em 2022.