AgroSavfe estará presente na Annual Biocontrol Industry Meeting de 2019

GHENT, Bélgica, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, uma empresa de proteção de Cultivo e Alimentos transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de biocontroles à base de proteínas, divulgou hoje que seu CEO, Patrice Sellès, fará uma apresentação na Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) 2019, em Basileia, Suíça.A ABIM é um projeto conjunto da International Biocontrol Manufacturers Association, IBMA, e do Research Institute of Organic Agriculture, FiBL, e será realizada de 21 a 23 de outubro de 2019 no Centro de Congressos, Basileia, Suíça.Detalhes da Sessão:Nome: Sessão Plenária 4 - Palestras do Grupo Profissional de Sustentação Natural Data: Terça-feira, 22 de Outubro Horário: 14h10 – 15h10 CEST Sala: Montreal HallSobre a AgroSavfeA AgroSavfe é uma empresa de proteção de Cultivo e Alimentos transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Empresa desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros com novos modos de ação, abordando as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato.Os bioativos à base de proteínas da AgroSavfe combinam as características dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das culturas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. A Empresa está alinhada para lançar seu primeiro biofungicida nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.A AgroSavfe foi fundada em 2013 como uma spin-off do VIB (Flemish Institute for Biotechnology) e arrecadou €51 milhões até o momento de investidores especializados de todo o mundo. A Empresa está sediada no cluster de biotecnologia em Ghent, Bélgica. Para mais informação, visite www.agrosavfe.com.Para mais informações, contate

Marieke Vermeersch, Consultora de Comunicação Corporativa

T: +32 (0)9 261 06 84

E: marieke.vermeersch@agrosavfe.comPara mais informações, contate

Marieke Vermeersch, Consultora de Comunicação Corporativa

T: +32 (0)9 261 06 84

E: marieke.vermeersch@agrosavfe.com