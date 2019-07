AgroSavfe nomeia Patrice Sellès como novo CEO, fortalecendo ainda mais a equipe de liderança

Patrice tem mais de 20 anos de experiência em liderança no setor de Proteção de Alimentos e Cultivos

Luc Maertens foi nomeado Diretor de Operações

Equipe de liderança AgroSavfe substancialmente reforçada para dar apoio mais acelerado ao crescimento da Empresa

GHENT, Bélgica, July 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, uma empresa AgTech transformadora e em rápido crescimento que desenvolve biocontroles baseados em AGROBODY™ da próxima geração, anunciou hoje a nomeação de Patrice Sellès como novo CEO da Empresa. Além disso, Luc Maertens foi nomeado Diretor de Operações (COO).

Patrice veio para a AgroSavfe da Syngenta, uma empresa de agricultura líder, onde passou mais de 17 anos em vários cargos de liderança executiva e científicos internacionais, como Dirigente Geral do Portfólio e Performance Estratégica Global de Pesquisa e Desenvolvimento, e também como gerente de investimento em ventures. Patrice ocupou seus cargos na Europa e nos EUA.

Ampliando a AGROBODY Foundry Platform™, Luc Maertens irá dirigir o pleno desenvolvimento da linha de produtos proprietários em rápida expansão como Diretor de Operações. Nesta posição, Luc irá liderar a coordenação e a execução de programas da Empresa, desde o design de produtos, desenvolvimento e conformidades regulamentares, bem como a fabricação em escala comercial.

Lieven De Smedt, Presidente do Conselho de Administração, comentou: “Estamos muito satisfeitos com a vinda de Patrice como novo CEO para levar a AgroSavfe para o próximo nível nos mercados internacionais. Ele entende profundamente da dinâmica do Setor da Agricultura, graças ao seu histórico de 20 anos em vários cargos de liderança, incluindo em desenvolvimento e execução de estratégia de portfólio e investimento, e desenvolvimento de negócios. Sua experiência será inestimável à medida que entramos numa fase nova e importante e começamos a preparar o lançamento do nosso primeiro produto previsto para 2022”.

Patrice Selles, CEO da AgroSavfe, disse: “Estou muito feliz de ter tido esta oportunidade de liderar a AgroSafve neste cenário tão importante. Ao longo dos últimos anos, a equipe eliminou os riscos de uma plataforma tecnológica única e desenvolveu um pipeline promissor. Estou muito contente em ampliar este sucesso com a nossa equipe fantástica em Ghent. Espero colaborar com os nossos stakeholders e apoiar a empresa em tornar-se uma empresa forte e substancial a longo prazo, abordando os muitos desafios enfrentados pela agricultura e a produção de alimentos mundial.”

Sobre a AgroSavfe

A crescente demanda por alimentos saudáveis, seguros e sustentáveis vem impondo cada vez mais restrições sobre as práticas agrícolas. Portanto, melhorar a eficiência da produção de alimentos de forma sustentável, salvaguardando o meio ambiente e seus recursos naturais, é essencial.

A AgroSavfe tem a ambição de contribuir para uma produção sustentável de alimentos seguros e saudáveis. A Empresa está focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de biocontroles eficazes e seguros para combater pragas e doenças usando a sua AGROBODY Foundry Platform™ inovadora e escalável.

Os produtos da AgroSavfe são uma nova classe de biocontroles com base nas proteínas bioativas AGROBODY™ que de forma eficaz e seletiva concentra-se nas moléculas essenciais das pragas e patogênicos. Os bioativos AGROBODY™ combinam as características dos produtos químicos de alto desempenho com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, tornando-os agentes de proteção das culturas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita.

Com base na sua plataforma única AGROBODY™, AgroSavfe construiu um pipeline de produtos versáteis contra pragas e doenças principais. Seu primeiro produto tem lançamento previsto no mercado dos EUA em 2022.