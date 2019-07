BALLYGIRREEN, Irlanda, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Aireon e a Irish Aviation Authority (IAA) anunciaram hoje que o serviço de localização e rastreamento de respostas a emergências de aeronaves (ALERT - Aircraft Location and Emergency Response Tracking) da Aireon está oficialmente em operação.

Sendo o primeiro sistema de seu tipo no serviço público, o Aireon ALERT fornece aos provedores de serviços de navegação aérea (ANSPs - Air Navigation Service Providers), operadores de aeronaves comerciais/empresas aéreas, reguladores da aviação e organizações de busca e salvamento o último posicionamento conhecido de uma aeronave equipada com o sistema de vigilância dependente automática por radiodifusão (ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast) em todo o mundo. A maioria das aeronaves do mundo já está equipada com essa tecnologia e isso permitirá a identificação da posição exata de uma aeronave que se encontra em situação de emergência evidente ou enfrentando perda de comunicação.

Operado pela IAA em seu Centro de Comunicações do Atlântico Norte em Ballygirreen, no Condado de Clare, na Irlanda, o Aireon ALERT é habilitado pelo sistema AireonSM, o primeiro serviço global de vigilância do tráfego aéreo de tido o mundo. O sistema, o qual entrou em operação em 2 de abril de 2019, monitora todas as aeronaves equipadas com ADS-B, cobrindo toda a superfície da Terra – mesmo sobre oceanos e nos locais mais remotos do espaço aéreo. Antes de o Aireon entrar em operação, somente 30 por cento da superfície da Terra eram monitorados através dos sistemas convencionais baseados em terra, deixando 70 por cento sem qualquer vigilância do tráfego aéreo em tempo real. Com o Aireon ALERT, os usuários registrados agora têm acesso às informações sobre a posição exata de uma aeronave em situação de emergência, sob demanda, o que vai beneficiar enormemente os esforços globais de resposta às emergências.

"Esse é um dia empolgante para as equipes da IAA e da Aireon", disse Peter Kearney, CEO da IAA. "Estivemos nos preparando para esse momento por um longo tempo e estamos orgulhosos por administrarmos e operarmos o primeiro sistema global de localização de aeronaves de todo o mundo. A IAA sempre prezou pela inovação e pela excelência dos serviços; nossa posição como sócia da Aireon e no fornecimento desse serviço global, fortalece ainda mais o papel da Irlanda como um participante importante do setor global da aviação. A partir de agora, nossa instalação em Ballygirreen está oferecendo o serviço Aireon ALERT todos os dias, não importando a hora, e estamos animados por termos um papel tão fundamental no fornecimento deste serviço inovador para a comunidade da aviação. Tendo como base nosso papel como um dos principais participantes do setor de comunicação no Atlântico Norte, estamos orgulhosos por operarmos o serviço Aireon ALERT para todo o mundo".

"Agora que o sistema Aireon está operacional, estamos muito satisfeitos em fornecer esse serviço público tão necessário para o setor", disse Don Thoma, CEO da Aireon. O Aireon ALERT pode fornecer os dados mais exatos e precisos de localização de aeronaves para situações de emergência e dificuldades, gratuitamente. Sendo a operadora do único sistema global de vigilância de aeronaves de todo o mundo, reconhecemos nossa posição exclusiva para fornecer um serviço tão importante para a comunidade da aviação e entendemos que é nosso dever fornecer esses dados para as autoridades apropriadas para ajudarmos em situações de emergência".

Os usuários do Aireon ALERT não precisam ser clientes da Aireon ou da IAA para acessar o serviço; entretanto, é importante que todos operadores de aeronaves comerciais/empresas aéreas, reguladores da aviação e organizações de busca e salvamento se registrem para assegurar que podem contatar a instalação de operações 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e 365 dias do ano, no caso de emergência, para obter o mais recente posicionamento de sua aeronave. Uma vez contatado, o operador do Aireon ALERT fornecerá um mapa dos últimos 15 minutos de voo da aeronave específica em dificuldades, com um gráfico por minuto e um relatório de 4 dimensões, incluindo informações sobre altitude, latitude, longitude e horário.

Para registrarem-se no Aireon ALERT, os operadores de aeronaves comerciais/ empresas aéreas, reguladores da aviação e organizações de busca e salvamento devem visitar o site https://aireonalert.iaa.ie/alert-register.

Para informações adicionais sobre a Aireon, visite o site www.aireon.com

Para informações adicionais sobre a Irish Aviation Authority, visite o site www.iaa.ie

Sobre a Aireon LLC

A Aireon implementou um sistema de controle de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão (ADS-B – Automatic Dependent Surveillance Broadcast) em todo o mundo. A Aireon está utilizando tecnologias de vigilância do setor da aviação da próxima geração, que eram formalmente baseadas em terra e, pela primeira vez, está ampliando seu alcance global para melhorar, significativamente, a eficiência, aumentar a segurança, reduzir emissões e garantir os benefícios da economia de custos para todos os grupos de interesse. A vigilância com ADS-B baseada no espaço cobre regiões oceânicas, polares e remotas, além de ampliar os sistemas existentes, baseados em terra, que se limitam ao espaço aéreo sobre superfícies terrestres. Em parceria com as principais ANSPs do mundo, como a NAV CANADA, a Irish Aviation Authority (IAA), a Enav, a NATS e a Naviair, bem como com a Iridium Communications, a Aireon está fornecendo um sistema global de controle do tráfego aéreo, baseado no espaço, em tempo real, que está disponível para todos os grupos de interesse do setor da aviação. Para obter mais informações, visite o site www.aireon.com

Sobre a Irish Aviation Authority (IAA)

A Irish Aviation Authority (IAA) é uma empresa comercial semiestatal. A IAA tem três principais funções: o fornecimento de gestão de tráfego aéreo e serviços relacionados no espaço aéreo controlado da Irlanda, a regulamentação da segurança do setor da aviação civil na Irlanda e a supervisão da segurança da aviação civil no país. A IAA é sócia fundadora da Aireon e opera o serviço Aireon ALERT em seu Centro de Comunicações do Atlântico Norte em Ballygirreen, no Condado de Clare, na Irlanda. Para mais informações sobre a IAA, visite o site www.iaa.ie.

Contatos com a imprensa:

Jessie Hillenbrand

Aireon

+1 703 287 7452

Jessie.Hillenbrand@Aireon.com

Alec Elliott

Irish Aviation Authority

+353 (0)1 603 1119

alec.elliott@iaa.ie

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390350/Aireon_LLC_Logo.jpg

FONTE Aireon