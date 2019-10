Aireon firma acordo com COCESNA para expandir vigilância global de tráfego aéreo à América CentralPR Newswire

MCLEAN, Virgínia, 23 de outubro de 2019

MCLEAN, Virgínia, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Aireon LLC (Aireon) e a COCESNA (Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea) anunciaram que firmaram um acordo para implantar o Sistema de Vigilância Aérea Automática Dependente por Radiodifusão (ADS-B, do inglês Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) em Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O contrato também estabelece uma parceria estratégica para aprimorar as operações e a colaboração da vigilância de tráfego aéreo na região centro-americana.

Cobrindo toda a região de informação de voos da América Central, a área da COCESNA compreende mais de 2,6 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo terrestre e extensas áreas marítimas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. A localização central no continente posiciona a COCESNA como a maior provedora de controle de tráfego aéreo no cruzamento entre o Caribe e as Américas do Norte, Central e do Sul.

"A Aireon está entusiasmada em receber a COCESNA como cliente, estendendo ao espaço aéreo da América Central os benefícios da vigilância de tráfego aéreo baseada no espaço", disse Don Thoma, CEO da Aireon. "Este acordo representa o início de uma parceria de longo prazo que impulsionará as operações e a eficiência na região."

Além de implantar o sistema espacial ADS-B em toda a região e dentro dos estados-membros, o contrato estabelece uma parceria pela qual a COCESNA pode utilizar os dados da Aireon para sustentar a sua posição de liderança no avanço das operações em âmbito regional. A parceria estratégica leva um maior nível de colaboração ao acordo existente e também permite o uso de dados espaciais do sistema ADS-B para projetos de otimização de tráfego e espaço aéreo, como a iniciativa CADENA (CANSO ATFM Data Exchange Network for the Americas).

"Temos orgulho da nossa liderança regional em eficiência e segurança", destacou o presidente executivo da COCESNA, Juan Carlos Trabanino. "Da vigilância do nosso espaço aéreo à otimização dos serviços que prestamos na América Central, os dados da Aireon melhorarão radicalmente todos os aspectos do nosso negócio, assegurando uma gestão de tráfego aéreo perfeita nos nossos setores terrestre e marítimo. Estamos ansiosos para o início das operações no terceiro trimestre de 2020, e temos a satisfação de trabalhar com a Aireon neste importante desenvolvimento para a aviação na nossa região."

"Esta parceria demonstra que os dados baseados no espaço do sistema ADS-B da Aireon geram um valor significativo em curto, médio e longo prazo e benefícios operacionais para a sua organização", concluiu Thoma.

Sobre a Aireon LLCA Aireon implantou um sistema de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço para aeronaves equipadas com o Sistema de Vigilância Aérea Automática Dependente por Radiodifusão (ADS-B, do inglês Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) em todo o mundo. A empresa está aproveitando tecnologias de vigilância da aviação de última geração que eram baseadas no solo e, pela primeira vez, está estendendo o seu alcance globalmente para melhorar de forma significativa a eficiência, aprimorar a segurança, reduzir as emissões e proporcionar economia de custos a todas as partes envolvidas. A vigilância baseada no espaço do sistema ADS-B abrange regiões oceânicas, polares e remotas, elevando a dimensão dos sistemas atuais baseados no solo, que são limitados ao espaço aéreo terrestre. Em parceria com importantes prestadoras de serviços de navegação aérea de todo o mundo, como NAV CANADA, Irish Aviation Authority (IAA), Enav, NATS e Naviair, bem como a Iridium Communications, a Aireon está oferecendo um sistema de vigilância global, em tempo real e baseado no espaço, disponível para todas as partes envolvidas no setor de aviação. Para obter mais informações, visite www.aireon.com.

Sobre a COCESNAA COCESNA (Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea) é a organização sem fins lucrativos e de serviços públicos que garante a segurança e a eficiência da navegação aérea e das telecomunicações aeronáuticas na região de informação de voos da América Central. A organização abrange 2,6 milhões de quilômetros quadrados dessa região, incluindo seis estados-membros (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua) e áreas marítimas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. Para obter mais informações sobre a COCESNA, visite: www.cocesna.org.

