Aktana Lança a Próxima Geração do seu Contextual Intelligence Engine para Acelerar a Adoção da IA em Toda a Empresa

Novo Mecanismo Integra Todas as Fontes de Insight e Usa IA Transparente para Superar Barreiras à Escala

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aktana , líder em engajamento inteligente do cliente para a indústria global de ciências da vida, anunciou hoje o lançamento do Contextual Intelligence Engine (CIE) 2.0. A versão atualizada do CIE foi projetada especificamente para atender duas das necessidades mais urgentes nas operações comerciais das ciências da vida: otimização omnicanal e flexibilidade de IA. O Contextual Intelligence Engine 2.0 pode trabalhar simultaneamente com qualquer número de modelos analíticos para encontrar a melhor combinação de atividades possíveis, para todos os canais e membros da equipe comercial.

Os usuários recebem orientações intuitivas para coordenação de experiências personalizadas dos profissionais de saúde (HCPs), acompanhadas de contexto relevante sobre a lógica por trás de cada sugestão e o envolvimento omnicanal mais recente com esse profissional de saúde. Além dos dados do usuário final, os usuários de gerenciamento podem analisar os dados em todos os canais (pessoais e não pessoais) para entender quais concessões o CIE está fazendo.

“Nossos clientes investiram muito em análises avançadas e novos canais promocionais nos últimos 18 meses, mas quase todos eles dizem que estão tendo dificuldades para aplicar esses investimentos de maneira estratégica e completa”, disse Matthew van Wingerden, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Aktana. “Com o CIE 2.0, as empresas podem reunir todos os dados e insights - seja em um modelo dinâmico de seleção de público desenvolvido internamente, preferências de engajamento de profissionais de saúde derivados de IA da Aktana ou qualquer número de outras contribuições - para o alcance de forma transparente do máximo impacto comercial.”

O desafio de integrar as muitas fontes de insight de uma empresa, juntamente com a natureza de “caixa preta” de muitas das próximas soluções de melhor ação, dificultou a adoção e a escalabilidade da IA nas ciências da vida da área comercial. O CIE 2.0 elimina essas limitações com uma arquitetura modular, transparência em torno de cada recomendação, e uma abordagem dinâmica que filtra sugestões orientadas por IA com orientação especializada para garantir que os resultados façam sentido no mundo real.

"A abordagem da Aktana de trabalhar no ritmo e na escala da nossa empresa nos permitiu implementar soluções com valor imediato”, disse Greg Carpenter da Sanofi. “A nossa parceria me permitiu demonstrar que a transformação digital é possível quando você trabalha com uma equipe como a Aktana, que tem experiência em fornecer soluções analíticas avançadas, mas também prioriza as necessidades específicas dos seus clientes, em vez de simplesmente vender tecnologia.”

O CIE 2.0 é a tecnologia central que alimenta a mais recente oferta da Aktana, a Contextual Intelligence 360, que também foi lançada hoje.

Saiba mais no próximo webinar da Aktana em 10 de novembro de 2021. Detalhes a seguir em aktana.com .

Sobre Aktana

Aktana é criadora e líder da categoria de engajamento inteligente da indústria global de ciências da vida. Ao garantir que cada experiência do cliente seja adaptada de acordo com as preferências e necessidades individuais, a Aktana ajuda as empresas de ciências da vida a fortalecer seus relacionamentos com os profissionais de saúde para inspirar um melhor atendimento ao paciente. Atualmente, equipes comerciais e médicas de quase 300 marcas usam o Mecanismo de Inteligência Contextual habilitado para IA da Aktana para coordenar e otimizar o engajamento omnicanal personalizado em escala. Mais da metade das 20 maiores empresas farmacêuticas globais são clientes da Aktana. Com sede em São Francisco, a Aktana tem escritórios em todas as principais regiões biofarmacêuticas de todo o mundo. Para mais informação, visite www.aktana.com .

Contato com a Mídia:

Lisa Barbadora

610-420-3413

lbarbadora@barbadoraink.com