Alto potencial de vitamina C amplia presença da Acerola em alimentos e suplementos

O movimento global dos consumidores em busca de naturalidade, saúde e bem-estar na alimentação colocou em evidência a fruta Acerola (), importante fonte de vitamina C, com até 30 vezes mais ácido L-ascórbico que a laranja, tornando-a atrativa e popular na dieta das pessoas.

Segundo a Mintel, agência de inteligência de mercado, nos últimos 5 anos, aumentaram em cerca de 40% os lançamentos de produtos contendo Acerola na composição.

Pesquisas indicam que a vitamina C é fundamental para manutenção de inúmeras funções fisiológicas, participando de processos celulares e bioquímicos. Além de ser antioxidante altamente eficaz, as atividades atribuídas ao nutriente embasam seus benefícios ao sistema imunológico.

Em decorrência dos potenciais efeitos biológicos atribuídos ao elevado teor de vitamina C e a presença de compostos fenólicos na fruta, ingredientes de Acerola são cada vez mais utilizados na composição de bebidas, suplementos alimentares, barras de cereais e para enriquecer sucos e néctares. Outras importantes aplicações incluem produtos cárneos, como antioxidante, e em panificação, para fortalecimento da cadeia de glúten.

Nascida há mais de 94 anos no maior bioma do mundo, a Duas Rodas foi pioneira na fabricação de óleos essenciais no Brasil e possui ampla expertise no desenvolvimento de sabores e ingredientes botânicos.

Resultado de pesquisas sobre performance dos ativos da fruta, a multinacional latino-americana oferece no portfólio opções de Acerola em pó padronizadas em até uma média de 34% de vitamina C natural, possibilitando o enriquecimento de alimentos e suplementos.

"Possuímos controle e rastreabilidade completos da cadeia de fornecedores, para assegurar o melhor desempenho possível e garantia de fornecimento", afirma a Diretora de Negócios Internacionais da Duas Rodas, Rosemeri Francener. Segundo ela, os ingredientes são produzidos em uma das unidades da empresa no Brasil, maior produtor de Acerola do mundo.

Com 10 mil clientes em 30 países, a empresa oferece 3 mil itens, entre aromas, extratos naturais, desidratados, condimentos, aditivos, produtos de sorvetes, chocolates e confeitaria. Fundada por imigrantes alemães, possui três fábricas no Brasil, outras quatro na Argentina, Chile, Colômbia e México. Conta com produtos com certificações internacionais Kosher, Halal, Produtos Orgânicos e Fair for Life, além de FSSC 22000 e SMETA.

