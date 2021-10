As empresas estão cada vez mais digitalizando e continuando a inovar, criando novos produtos ou serviços de acordo com as necessidades do mercado, hoje vivemos uma nova era em que os ecossistemas financeiros online se tornaram a solução para gerar maior acesso a diversos produtos e serviços.

Sabe-se que a América Latina é um mercado emergente com grande potencial de crescimento no que diz respeito ao ecossistema digital e, nos últimos anos, tem-se verificado que a penetração do mercado de comércio eletrônico em este continente cresceu 3%, tanto no México quanto no Brasil, enquanto outros países da região apresentam números ainda mais baixos. Em comparação, a China e os EUA apresentam uma taxa de crescimento de 22% e 15% respetivamente. Embora haja um progresso significativo, os baixos números mostram um enorme potencial a ser desenvolvido nos próximos anos.

Por outro lado, em termos de pagamentos transfronteiriços, sua adaptação na região tem sido lenta, mas está prestes a ter um impulso promissor. A sinergia de novas tecnologias com uma determinação renovada entre as autoridades dos diversos mercados locais está dando lugar a melhorias importantes. Prova disso, apenas no ano passado a América Latina representou 5% de todas as transações e hoje a região pode ser caracterizada como impulsionada por cartões de crédito e liquidez, de acordo com o McKinsey Global Payments Report 2020.

Inclusão Financeira, um caminho próspero na América Latina

A América Latina tem uma infraestrutura bancária bem desenvolvida e um ecossistema móvel crescente. A região teve a maior taxa de penetração da Internet em 2019 e um forte crescimento de conexão de 14% ao ano. A expectativa é de que, até 2022, 90% das solicitações de internet sejam feitas por meio de smartphones, por isso se vê na América Latina uma oportunidade única de promover maior inclusão financeira.

A tecnologia é um importante fator de expansão e otimização, sendo parte importante da promoção do desenvolvimento social da própria região. No entanto, a COVID-19 também oferece algumas oportunidades que podem ser aproveitadas nesse caminho de desenvolvimento da inclusão financeira na América Latina. Em particular, os programas de transferência do Governo implementados em diferentes países da região- entre os quais se destacam Colômbia, Peru, Chile e Costa Rica - tornaram-se um instrumento de inclusão financeira. De fato, embora muitos desses programas já existissem, a novidade consistia em que os recursos eram repassados ??por meio de produtos financeiros formais, favorecendo o vínculo da população excluída do sistema financeiro.

Além disso, as medidas de distanciamento social favoreceram o processo de digitalização das transações, promovendo a utilização de serviços financeiros não presenciais. Isto tem se refletido no fato de os portais e aplicativos especializados em finanças e pagamentos terem apresentado um crescimento de downloads com uma faixa entre 25% e 35% no último ano.

Da mesma forma, países como Brasil, México e Argentina implantaram sistemas de pagamentos rápidos, que buscam massificar as operações financeiras digitais.

O caso da Paygol

Paygol é um processador de pagamentos projetado para lidar com métodos de pagamento na América Latina. Eles oferecem uma solução de pagamento simplificada que suporta mais de 100 métodos de pagamento, incluindo pagamentos alternativos, transferências bancárias, códigos QR e carteiras eletrônicas.

Sua plataforma de processamento de pagamento de última geração permite que os varejistas aceitem várias formas de pagamento e liquidem fundos globalmente por meio de uma única integração de API.

