Americable escolhe Enghouse Networks e Broadpeak para transmitir TV aos militares dos EUA servindo no Japão

MARKHAM, Ontário e NOVA YORK, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Enghouse Networks, provedora líder global de soluções de plataforma IPTV SaaS, e a Broadpeak®, uma importante empresa global de streaming de vídeo, foram selecionadas pela Americable International, Inc. para oferecer serviços de transmissão de vídeo de classe mundial aos funcionários militares americanos servindo no Japão.

A Americable se dedica a melhorar a vida dos militares dos EUA servindo no exterior, oferecendo a melhor programação de televisão no formato da mais alta qualidade. A empresa também oferece as conexões de internet mais rápidas e confiáveis a preços acessíveis.

A Americable atualmente está implementando uma solução adaptativa da Enghouse e da Broadpeak para garantir serviços de alta qualidade para seus usuários em uma ampla gama de dispositivos, incluindo Fire TV e AndroidTV™.

"Estamos empenhados em prestar serviços de classe mundial aos militares no exterior", disse Kathy Ragusa, CEO da Americable. Para conseguir isso, adotamos soluções de streaming da Enghouse e da Broadpeak preparadas para o futuro para aumentar nossos serviços. A experiência da Broadpeak em entrega de vídeo e a experiência de alta qualidade da Enghouse pelo usuário permitem que nossa parceria leve nosso serviço de streaming de vídeo para a vanguarda do setor."

A Americable está utilizando o serviço de streaming de vídeo peakVU TV da Broadpeak que alavanca sua origem de vídeo baseada em software, pacotes de vídeo e CDN, juntamente com mais de dez anos de experiência de entrega de taxa de bits adaptável por IP. A solução habilita a entrega de TV ao vivo, atualização, NPVR e conteúdo americano sob demanda (VOD), bem como conteúdo japonês local para assinantes do Americable Stream. Eles estão alavancando a inovadora plataforma EspialTV da Enghouse, que oferece uma solução multilocação baseada em nuvem para gerenciar e controlar o serviço de TV e as soluções de clientes para móveis, decodificadores (STBs) de varejo (por exemplo, FireTV, AppleTV) e decodificadores gerenciados.

"A Americable fornece um serviço essencial para os militares dos EUA que servem no exterior, e ficamos honrados por terem selecionado a Enghouse Networks, EspialTV, para ajudá-los a oferecer um serviço de TV atraente", disse Mick McCluskey, vice-presidente de gestão de produtos da Enghouse Networks. "Temos um histórico incomparável de oferecer experiências de televisão excepcionais para clientes residenciais e comerciais, que serão aplicáveis a essa implementação."

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Americable e a Enghouse para melhorar a qualidade da TV para assinantes do Americable Stream", disse Mario Rainville, vice-presidente de vendas da Broadpeak North America. "As soluções flexíveis da Broadpeak para permitir a expansão das tecnologias, que incluem ferramentas avançadas de monitoramento e de uso dados, contribuirão para armazenar conteúdos que tenham o maior valor para os consumidores, especialmente enquanto estiverem longe de casa."

Como as soluções da Broadpeak são totalmente integradas à Enghouse EspialTV e implementadas com várias operadoras, a Americable pôde implementar a solução de forma rápida e sem riscos.

Sobre a Enghouse Networks

A Enghouse Networks é uma provedora líder global de soluções e tecnologias de telecomunicações. Nosso compromisso é oferecer com sucesso soluções que permitam a transformação digital, construindo uma comunidade global conectada. Do edge à nuvem, nossas aplicações permitem que empresas de comunicações e mídia, de defesa, agências de segurança pública e serviços públicos planejem, projetem, desenvolvam, monitorem, protejam e simplifiquem a complexidade das redes, em um ecossistema 5G, IoT, nuvem, IA, NFV e SDN independente de fornecedor. O portfólio de tecnologia da Enghouse Networks abrange infraestrutura de rede, sistemas de suporte a negócios (BSS), sistemas de suporte a operações (OSS) e soluções de transformação digital. Para mais informações, acesse www.enghousenetworks.com A Enghouse Networks é uma unidade da Enghouse Systems Ltd. de Markham, Ontário.

Sobre a Broadpeak

A Broadpeak desenvolve e fabrica componentes de entrega de vídeo para provedores de conteúdo e provedores de serviços de rede que implementam serviços de IPTV, cabo, satélite, OTT e dispositivos móveis. Seu portfólio de soluções e tecnologias impulsiona a transmissão de filmes, programação de televisão e outros conteúdos em redes gerenciadas e na Internet para visualização em qualquer tipo de dispositivo. Os sistemas e serviços da empresa ajudam as operadoras a aumentar a participação de mercado e a melhorar a fidelidade dos assinantes com uma experiência de qualidade superior. A Broadpeak oferece suporte a todos os seus clientes em todo o mundo, desde instalações simples até grandes sistemas de entrega, alcançando capacidades de vários milhões de fluxos simultâneos. A Broadpeak está sediada em Cesson-Sévigné, na França.

