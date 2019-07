NOVA YORK

Amherst Pierpont

Siobhan Morden

Amherst Pierpont

Daniel Bruzzo

Amherst Pierpont

, 23 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Amherst Pierpont Securities LLC ("") anunciou hoje que a empresa lançou uma estratégia de crédito para mercados emergentes com a contratação depara diretora-presidente e estrategista para renda fixa para a América Latina. Ela se une à equipe de estratégia da, em expansão, assim como, que foi recentemente contratado como diretor geral e estrategista de dívida corporativa com grau de investimento. Essas duas contratações para cargos de nível sênior refletem e reforçam a ênfase de longa data daem estratégia, dados e análise para servir os clientes da empresa e apoiar seus negócios de negociação de dívida, que estão em expansão.

Morden irá liderar os esforços da Amherst Pierpont para fornecer estratégia de investimento e análise de mercado de créditos soberanos na América Latina, especialmente nomes de alto rendimento. Ela tem mais de 27 anos de experiência em análise de dívida de mercados emergentes, e trabalhou mais recentemente na Nomura Securities International, onde liderou a estratégia de renda fixa da empresa para a América Latina. Ela também ocupou cargos de nível sênior na Jefferies, no Royal Bank of Scotland e ABN AMRO. Morden tem mestrado em economia pela New York University, diploma de direito e economia pela Universidad del Pais Vasco, e é formada em espanhol e economia pela Boston College. Ela foi também Fulbright Scholar na Espanha.

Bruzzo irá liderar a estratégia de investimento da empresa para serviços financeiros com grau de investimento. Ele trabalhou anteriormente na FTN Financial Securities Corp., onde gerenciou o grupo de estratégias de crédito e atuou como estrategista durante 18 anos. Bruzzo é formado pela Cornell University e é analista financeiro certificado (chartered financial analyst). Morden e Bruzzo reportam a Steven Abrahams, diretor de estratégia de investimento da Amherst Pierpont, em Nova York.

"Estamos entusiasmados em ter Siobhan e Dan como parte da nossa equipe da Amherst Pierpont, que está em expansão", disse Steven Abrahams, diretor de estratégia de investimento da Amherst Pierpont. "Os dois são analistas extraordinários com excelentes históricos em trazer insights sobre o mercado e sustentá-los com ideias práticas para investimento. A adição de Siobhan e Dan destaca nosso investimento constante para fornecer aos clientes o que há de melhor em análise e consultoria, e tenho certeza de que farão uma diferença incrível atuando na nossa equipe."

Sobre a Amherst Pierpont:

A Amherst Pierpont Securities é uma corretora independente e líder no mercado que fornece aos clientes institucionais e de middle-market acesso a uma franquia de primeira linha nos mercados de capital de renda fixa. Nossa equipe de profissionais experientes oferece ideias comerciais práticas e soluções personalizadas para a nossa base de clientes institucionais. Grande parte do serviço de valor agregado que prestamos é impulsionado pela nossa plataforma de dados e análises de última geração e pelo nosso foco na estratégia de mercado, ambos concebidos para identificar o valor relativo e avaliar riscos e recompensa nos mercados de renda fixa. A Amherst Pierpont Securities tem sede na Cidade de Nova York e escritórios em todos os Estados Unidos. A Amherst Pierpont Securities é membro da Fixed Income Clearing Corporation, membro da FINRA e SIPC, e foi designada primary dealer (dealer primário) pelo Federal Reserve Bank of New York. Para obter mais informações sobre a Amherst Pierpont Securities, visite www.apsec.com e contate Inquiries@apsec.com.

