Amlan International divulga nova pesquisa durante a Exposic¸a~o Internacional de Produc¸a~o e Processamento (IPPE)

Apresentações de resumos orais focados nas novas soluções de aditivos alimentares naturais em apoio à saúde intestinal e equilíbrio microbiano ideal para aves de produção.

Duas apresentações TechTalks de pesquisadores líderes do setor, patrocinadas pela Amlan, se concentrarão no impacto da microbiota intestinal, aplicações de um algoritmo de risco de micotoxina e oportunidades para melhoria da saúde intestinal.

Os participantes da IPPE terão a oportunidade de se informar sobre a tecnologia da Amlan, interagir com especialistas da Amlan , e até mesmo segurar o mineral da Amlan com as mãos no estande B5255.



CHICAGO, Jan. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan International, líder global em aditivos naturais para alimentação de aves e animais, fornecerá informações abrangentes e concisas sobre aditivos naturais para alimentação para o aprimoramento da sustentabilidade da produção de aves, com uma tecnologia mineral exclusiva que apoia a saúde intestinal ideal, aos participantes da Exposição Internacional de Produção e Processamento (IPPE) de 25 a 27 de janeiro de 2022, em Atlanta, GA.

“O aumento das restrições globais quanto ao uso de antibióticos na alimentação criou uma necessidade crítica de aditivos alimentares naturais e sem drogas que possam ajudar a apoiar a saúde e a produtividade ideal das aves”, disse Fred Kao, Vice-Presidente de Vendas Globais da Amlan International. A equipe global da Amlan convida os participantes da IPPE a saber mais sobre a diferença da Amlan com suas soluções inovadoras para melhorar o bem-estar e a sustentabilidade da produção de alimentos, e garantir, ao mesmo tempo, a eficiência da produção ideal.

“A habilidade principal e vantagem competitiva da Amlan estarão presentes durante a IPPE este ano”, disse Heath Wessels, Diretor de Vendas da Amlan para a América do Norte. “Os participantes terão a oportunidade de se informar sobre a nossa tecnologia, interagir com nossos especialistas e até mesmo segurar nosso mineral com as mãos no nosso estande.”

Durante as apresentações educacionais TECHTalks da Amlan, especialistas renomados da indústria avícola compartilharão novas informações sobre como enfrentar os desafios da indústria. Os resumos orais e cartazes das nossas P&D de produtos inovadores serão apresentados pela Amlan durante o Fórum Científico Internacional de Aves (IPSF). E, durante a feira IPPE no estande da Amlan (B5255), os participantes poderão participar de conversas com nossos representantes sobre as principais questões que afetam a indústria avícola, disse Wade Robey, PhD, Vice-Presidente de Marketing e Desenvolvimento de Produtos.

Pesquisa avançada a ser apresentada na TECHTalks

Pesquisa avançada sobre populações microbianas que habitam o conteúdo intestinal e a mucosa intestinal das aves será apresentada por Gerardo M. Nava, DVM, PhD, MSc, Professor de Microbiologia na Universidad Autónoma de Querétaro, México. Apresentação de Nava, Microbiota Intestinal: Oportunidades para Melhorar a Saúde, Bem-Estar e Produtividade, será apresentada em 26 de janeiro de 2022, às 15h30, no Salão B, estande B3649.

Carlos Augusto Mallmann, PhD, do Laboratório de Análises Micotoxicológicas da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, é um dos principais especialistas mundiais em micotoxinas na produção de aves. Mallmann falará sobre a compreensão e implementação do algoritmo de risco de micotoxinas, com base em variáveis usadas no desenvolvimento de um sistema confiável para o diagnóstico de micotoxicose. O TECHTalk de Mallmann, O risco da micotoxina, será realizado no dia 27 de janeiro de 2022, às 11h, no Salão B, estande B3649.

Resumos orais e de cartazes do IPSF

Durante o IPSF, de 24 a 25 de janeiro de 2022, os especialistas da Amlan apresentarão dois resumos orais e dois cartazes, selecionados pelo IPSF, detalhando pesquisas projetadas para apoiar a saúde intestinal ideal das aves e levar a mais recente tecnologia de produção aos produtores. A pesquisa apresentada nos resumos orais foi realizada em colaboração com a Imunova Análises Biológicas e Universidade do Arkansas.

Resumo Oral: M52, um novo aditivo natural para ração, preservou a homeostase microbiana e imunológica da mucosa de frangos de corte expostos ao Eimeria spp. por Hongyu Xue 1 , Fernanda Rigo 2 , Breno Beirão 2 , Celso Fávaro 2 e Max Ingberman 2 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, EUA; 2 Imunova Análises Biológicas, Curitiba, Paraná, Brasil. Apresentação em 25 de janeiro de 2022, às 10h15 ET, na B314.

por Hongyu Xue , Fernanda Rigo , Breno Beirão , Celso Fávaro e Max Ingberman ; Amlan International, Chicago, IL, EUA; Imunova Análises Biológicas, Curitiba, Paraná, Brasil. Apresentação em 25 de janeiro de 2022, às 10h15 ET, na B314. Resumo Oral: A220, um aditivo alimentar totalmente natural, reduziu a colonização intestinal de Salmonella nos frangos de corte e ajustou a maquinaria de virulência do sistema de secreção SPI-1 tipo III (TTSs) por Hongyu Xue 1 , Dongping Wang 1 , LeAnn Johnston 1 , Billy Hargis 2 e Guillermo Tellez 2 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, EUA; 2 Department of Poultry Science, University of Arkansas, Fayetteville, AR, EUA. Apresentação em 25 de janeiro de 2022, às 8h45h ET, na B315.

por Hongyu Xue , Dongping Wang , LeAnn Johnston , Billy Hargis e Guillermo Tellez ; Amlan International, Chicago, IL, EUA; Department of Poultry Science, University of Arkansas, Fayetteville, AR, EUA. Apresentação em 25 de janeiro de 2022, às 8h45h ET, na B315. Cartaz número P319: M52, um coccidiostático natural, melhor desempenho, excreção de oocistos fecais e escore de lesão intestinal de frangos de corte infectados por Eimeria por Hongyu Xue 1 , San Ching 1 , e LeAnn Johnston 1 ; 1 Amlan International, Chicago, IL, EUA.

por Hongyu Xue , San Ching , e LeAnn Johnston ; Amlan International, Chicago, IL, EUA. Cartaz número P320: Avaliação in vitro e in vivo do A220, como alternativa antibiótica na alimentação para controle de patógenos entéricos em aves e suínos por Hongyu Xue1, LeAnn Johnston1, San Ching1 e Dongping Wang1. 1Amlan International, Chicago, IL, EUA.

Os representantes da Amlan interagirão com os participantes da feira, concentrados na competência central da Amlan de oferecer aditivos consistentes e de alto valor com base em minerais para a saúde intestinal, tendo em mente os produtores e o mundo. Os produtos da Amlan são formulados com ingredientes seguros e naturais que reduzem os insumos necessários, ajudando a diminuir o custo e o impacto ambiental da produção. O mineral exclusivo da Amlan se origina e é processado nos Estados Unidos e enviado globalmente a partir de uma única fonte. Os produtos Amlan são apoiados por extensa pesquisa e pela empresa controladora da Amlan, a integração vertical da Oil-Dri.

A IPPE será realizada em Atlanta, GA, no Georgia World Congress Center, de 25 a 27 de janeiro de 2022. Após a IPPE, as informações compartilhadas estarão disponíveis em www.amlan.com.

Informações sobre a empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as afirmações aqui apresentadas não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

