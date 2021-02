AMLAN INTERNATIONAL NOMEIA RICARDO IVANOVSKI COMO GERENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS REGIONAIS PARA O BRASIL

CHICAGO, Feb. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan International, líder global em aditivos minerais para rações , esses aditivos são alternativas para melhora da saúde intestinal e da eficiência produtiva, e aves e suínos, nomeou Ricardo Ivanovski como o novo Gerente de Serviços Tecnicos, regional para o Brasil.



Ricardo executará o suporte de serviços técnicos e garantirá atendimento ao cliente na região para Amlan nesta função. Sua contratação apoiará ainda mais a missão da Amlan de levar suas soluções de aditivos para rações à base de minerais para produtores e distribuidores no Brasil para garantir valor ao cliente e lucratividade de longo prazo.

“A experiência anterior de Ricardo em saúde animal e serviços técnicos proporcionará grande valor à Amlan International e permitirá que a Amlan fortaleça ainda mais nosso suporte de serviço técnico no Brasil”, afirmou Fred Kao, vice-presidente de vendas globais da Amlan International. “Ricardo reconhece a demanda do consumidor por proteína animal de alta qualidade e estamos entusiasmados em tê-lo em nossos esforços para fornecer aditivos para rações à base de minerais revolucionários para produtores no Brasil”.

“Amlan está na vanguarda do desenvolvimento e introdução de soluções de aditivos para rações à base de minerais naturais. Estamos comprometidos em investir em uma equipe talentosa de profissionais da indústria para fornecer esses produtos aos produtores no mercado global ”, afirmou Daniel Jaffee, presidente e CEO da Oil-Dri Corporation of America. Jaffee também é presidente e gerente geral da Amlan, que é uma divisão da Oil-Dri Corporation. “Estamos entusiasmados em ter Ricardo se juntando à nossa equipe de profissionais e ajudando a maximizar nossas operações no Brasil”.

Ricardo traz anos de experiência no setor para a Amlan, desde o trabalho como nutricionista animal até posições de serviços técnicos, onde desenvolveu estratégias de negócios e áreas de suporte para empresas de saúde animal. Mais recentemente, Ricardo foi gerente de serviços técnicos de uma conhecida empresa global de nutrição animal, onde apoiou a equipe de vendas e auxiliou no desenvolvimento de estratégias de negócios na região. Anteriormente, atuou como nutricionista animal, avaliando ingredientes e formulando dietas para frangos de corte e reprodutores.

Ricardo é graduado em Zootecnia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com mestrado em Nutrição Aplicada á Animais de Interesse Zootécnico, pela mesma Universidade.

Amlan International oferece aditivos para rações à base de minerais para produtores de aves e suínos. Amlan é o ramo de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, fabricante e comerciante líder global de minerais absorventes. A Oil-Dri conta com mais de 80 anos de experiência em ciência mineral para extrair e processar seletivamente seu mineral exclusivo para remover impurezas de fluidos, incluindo o processamento de óleos comestíveis e a purificação de combustível de aviação. A Oil-Dri Corporation of America, que faz negócios como “Amlan International”, é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para rações em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as alegações associadas não constituem alegações médicas e podem diferir com base nos requisitos governamentais.

