Amlan International Reforça Presença no Brasil com a Nomeação de Eduardo Euclides Baggio para Gerente Técnico

CHICAGO, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan International aumentou sua base de apoio aos produtores avícolas e pecuários brasileiros com a nomeação de Eduardo Euclides Baggio para Gerente Técnico. Eduardo irá trabalhar com os produtores para integrar os produtos naturais à base de minerais da Amlan nas suas rações, em apoio à saúde intestinal normal e melhorar a sustentabilidade da produção, agregando valor às suas operações.

A exportação brasileira de carne de frango teve um crescimento significativo em 2021 e deve atingir níveis recordes em 2022. A produção e as exportações de carne de suíno também devem seguir esta tendência, embora os custos mais elevados com alimentação, combustível e embalagem estejam afetando ambas as indústrias. Esses aumentos de produção vêm ocorrendo apesar das crescentes restrições no Brasil quanto ao uso de antimicrobianos como promotores de crescimento em aves e suínos.

“A experiência que Eduardo traz para nossa equipe e clientes é inestimável”, disse Margarita Santa, Diretora de Vendas para a América Latina. “Com o aumento da demanda para os produtores de proteína animal de uma produção eficiente sem antibióticos, sabemos que nossos clientes irão apreciar o conhecimento e a experiência que Eduardo pode oferecer a eles.”

Eduardo tem vasta experiência tecnologia de dark house e análise de indicadores zootécnicos em todos os pontos da cadeia produtiva. Ele trabalhou em empresas multinacionais de produção de proteína animal durante mais de 13 anos em áreas de extensão rural, saúde avícola, expansão, coordenação ambiental e gerenciamento agrícola.

Os elevados custos de produção e as restrições aos antibióticos criam desafios significativos para os produtores de aves e de suínos. A Amlan ajuda os produtores a superar esses desafios, oferecendo aditivos alimentares naturais e sem drogas que podem manter a saúde animal e melhorar o desempenho, agregando valor. Empresa de saúde animal da Oil-Dri ® Corporation of America, a Amlan utiliza mais de 80 anos de experiência em ciência mineral e capacidades de P&D da Oil-Dri para desenvolver à base de minerais cientificamente comprovados.

“A Amlan está investindo significativamente no nosso pessoal para fornecer aos nossos clientes experiência técnica e suporte superiores”, disse Jay Hughes, Diretor Técnico Global. “Eduardo se junta à Amlan como um principal membro da nossa equipe global de serviços técnicos que colabora com produtores em todo o mundo.”

Eduardo é formado em medicina veterinária pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduado em gestão financeira pela Universidade de Caxias do Sul.

Informações sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as afirmações aqui apresentadas não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

