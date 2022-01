Amlan Semeia Progresso com a Nova Geração de Aditivos Naturais para Alimentação em Avicultura e Produção Animal

O crescente investimento global da Amlan em P&D e experiência técnica nas principais regiões oferece tecnologias de aditivos para alimentação animal de última geração à base de minerais.

Já oferecendo aditivos de alimentação comprovados para a produção global de aves e animais, a Amlan introduz agora novos aditivos naturais de alimentação à base de minerais no mercado dos EUA para atender às crescentes demandas dos consumidores por proteínas animais de alta qualidade produzidas sem antibióticos.

As tecnologias emergentes para a produção de aves e suínos otimizam a saúde intestinal dos animais, apoiam a força intestinal e incentivam a resposta inata do animal às pressões das doenças de maneira natural.



ATLANTA, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os avanços nos aditivos naturais para alimentação animal estão transformando a produção de proteínas animais, com a criação de produtos comprovados e confiáveis para melhorar a sustentabilidade da produção de aves e animais e atender à crescente demanda do consumidor por alimentos mais limpos. Esta semana, na International Production and Processing Expo (Exposição Internacional de Produção e Processamento - IPPE), um evento internacional anual que apresenta a mais recente tecnologia usada na produção e processamento de aves, a Amlan International introduziu aditivos naturais para alimentação com base mineral de última geração para produtores e integradores verticais dos Estados Unidos, e demonstrou seu crescente investimento em P&D e suporte técnico em importantes mercados globais.

"Como o uso de antibióticos na produção de animais está sob maior escrutínio, a indústria avícola tem que agir. Mais produtores estão sob pressão para reduzir o uso de antibióticos na alimentação animal, o que torna a saúde intestinal dos animais mais importante do que nunca”, diz Dan Jaffee, Presidente e Gerente Geral da Amlan, Presidente e CEO da Oil-Dri Corporation of America, líder global em tecnologias de sorventes.

"Na IPPE desta semana mostraremos o nosso investimento em tecnologia de última geração de aditivos naturais à base de minerais para alimentação animal que apoiam a saúde e a imunidade intestinal normal dos animais, sem o uso de antibióticos ou aditivos químicos agressivos. Esses atributos atendem à demanda do consumidor por alimentos mais limpos e que reduzam os insumos necessários para a criação de animais de produção. Esses fatores funcionam em conjunto de forma sinérgica para diminuir o custo e o impacto ambiental da produção de aves e animais”, disse o Dr. Wade Robey, Vice-Presidente de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Amlan.

A Amlan tem um forte histórico com seus aditivos naturais para alimentação animal, como o Varium® para aves e o NeoPrime® para suínos em importantes mercados internacionais, incluindo América Latina, Sudeste Asiático e China. Novos produtos da Amlan lançados nos Estados Unidos e apresentados esta semana na IPPE estão ajudando a abordar a sustentabilidade da produção animal com aditivos naturais para alimentação animal que apoie a saúde intestinal, o bem-estar animal e o desempenho econômico das aves e suínos. Nestes produtos estão incluídos o Sorbiam™, um aditivo de alimentação de ingrediente único para otimizar a saúde intestinal; Ambio™-P e Ambio™-S, naturalmente formulados para dar apoio a força intestinal das aves e suínos; o AmSure,™ para apoiar a saúde intestinal ideal, bem-estar animal e desempenho econômico; e o Enterotec,™ uma formulação com base em fitoquímicos naturais que apoia a integridade e a função intestinal normal, e com a remoção dos compostos químicos e ionóforos.

Os aditivos alimentares naturais são formulados para terem uma forte sinergia entre si sem o uso de promotores de crescimento antibióticos na alimentação (AGPs). As misturas sinérgicas do mineral com outros aditivos para a alimentação animal apoiam ainda mais a função intestinal e os processos digestivos normais.

Projetado e Fabricado com o Mundo em Mente

Na qualidade de empresa de saúde animal da Oil-Dri ® Corporation of America, líder em tecnologia de minerais sorventes, a Amlan utiliza sua experiência em ciência mineral da Oil-Dri para desenvolver aditivos de rações proprietários à base de minerais. Os produtos da Amlan têm por base seu ingrediente mineral natural que passa por processamento térmico, sem o uso de produtos químicos nocivos, especificamente adaptado para cada um dos seus produtos.

“Como a Amlan e a Oil-Dri estão verticalmente integradas, a empresa controla a qualidade, a confiabilidade e a segurança do mineral — da mina à alimentação”, disse Fred Kao, Vice-Presidente de Vendas Globais da Amlan. "Isso é obtido por meio de práticas de mineração sustentáveis e o uso de ingredientes naturais nos nossos produtos aditivos para nutrição."

Investimento no Futuro

A Amlan está preparada para as enormes oportunidades de crescimento de 2022 com suas soluções de saúde animal com base em minerais. No Innovation Center da Amlan em Vernon Hills, Illinois, EUA, onde está localizado o Richard M. Jaffee Laboratory for Applied Microbiology, a equipe de Ciências da Vida da empresa está focada em fornecer a próxima evolução em aditivos alimentares naturais e não farmacêuticos em apoio à função intestinal normal das aves e animais. A instalação de pesquisas foi expandida em 2019 em apoio ao recente crescimento das iniciativas de Ciências da Vida da empresa.

A Amlan também investiu na expansão de capacidades nos principais mercados em apoio aos produtores e integradores de animais. Um exemplo é a China, onde a Amlan recentemente expandiu a capacidade dos seus três centros de logística e suprimentos localizados estrategicamente no país, para se ajustar rapidamente às mudanças nas demandas de produtos.

“A tecnologia é boa pois conta com pessoal que levam e dão suporte às soluções junto aos nossos clientes, garantindo o valor e a produtividade a longo prazo”, disse Kao. "Nos últimos dois anos, ampliamos substancialmente a nossa equipe de profissionais técnicos, de vendas e de marketing nos principais mercados no Sudeste Asiático, China, América Latina e Estados Unidos, para ajudar os clientes a terem sucesso com nossos aditivos naturais para nutrição à base de minerais. Uma parte integrante do nosso compromisso com nossos clientes é o fornecimento de uma equipe profissional com experiência para ajudá-los a maximizar suas operações, e atender aos altos padrões em toda a cadeia alimentar."

Na IPPE esta semana, TECHTalks e resumos de apresentações educacionais orais de renomados especialistas da indústria avícola e da Amlan que estão delineando novas pesquisas e soluções para enfrentar os desafios da indústria. Após a IPPE, as informações compartilhadas estarão disponíveis em www.amlan.com .

Informações Sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as afirmações aqui apresentadas não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

Reagan Culbertson

Contato com a Mídia

press@amlan.com