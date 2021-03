Análise do ciclo de vida do AlgaPrime™ DHA da Corbion valida menor pegada de carbono em comparação com as fontes tradicionais de óleo de peixeA inclusão do AlgaPrime DHA na alimentação animal apoia os esforços de agricultores, produtores de alimentos e rações para animais de estimação para atender aos principais objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

AMSTERDÃ, 23 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Corbion, , líder de mercado global em ingredientes de alimentos para animais à base de algas, anunciou os resultados da Análise do Ciclo de Vida (LCA) para o AlgaPrime DHA. A avaliação, concluída em 2020 e em conformidade com ISO 14040/44, analisou o impacto ambiental da produção sustentável do AlgaPrime DHA. As análises adicionais com dados disponíveis publicamente afirmaram que o ingrediente para alimentos ômega-3 tem menor pegada de carbono em comparação com as fontes tradicionais de óleo de peixe.

Para produzir o AlgaPrime DHA, as microalgas são cultivadas em tanques de fermentação fechados, onde transformam açúcares vegetais renováveis, sustentáveis e não geneticamente modificados em algas contendo óleo rico em ômega-3 em questão de dias.A baixa pegada de carbono do AlgaPrime DHA se deve a três elementos principais de seu sistema de produção:

Alimentada por energia renovável

A instalação do AlgaPrime está situada entre os campos de cana-de-açúcar e está localizada ao lado de uma usina de cana-de-açúcar. Os resíduos de cana-de-açúcar são usados como uma fonte de energia renovável para alimentar totalmente o moinho de açúcar e a instalação de algas.

Matéria-prima de alto rendimento

A cana-de-açúcar usada para cultivar o AlgaPrime DHA via fermentação é uma das fontes de açúcar mais produtivas do mundo, em comparação com outras fontes de matéria-prima de açúcar, como o milho e o trigo. Isso significa que quanto mais açúcar for produzido por hectare de terra, mais ômega-3 pode ser produzido por hectare.

Uso eficiente de terra

Um hectare de terra produz tanto o combustível quanto o insumo para o crescimento do AlgaPrime DHA, com impacto zero de desmatamento, confirmado por dados históricos de satélites.

Piers Hart

"Muitos agricultores líderes estão adotando os ingredientes ômega-3 de algas produzidos de forma sustentável e ajudando a proteger a biodiversidade marinha, reduzindo a dependência do óleo de peixe como a única fonte de ômega-3 de cadeia longa", disse o Dr., especialista em aquicultura da WWF-Reino Unido. "É promissor ver esses resultados positivos da LCA para o ômega-3 de algas produzido usando energia renovável e açúcar sustentável como insumo. Por meio dos esforços de inovadores, agricultores e produtores de alimentos, a inclusão de ômega-3 de algas na alimentação é uma das muitas inovações importantes que impulsionam nossos esforços coletivos para reduzir a pegada ambiental da produção de alimentos, ao mesmo tempo em que melhora a nutrição para todas as pessoas."

"Na Corbion, temos o compromisso de utilizar nossa expertise única em fermentação em larga escala para oferecer soluções sustentáveis e confiáveis, como o AlgaPrime DHA, para a preservação do planeta", declarou Ruud Peerbooms, presidente da Corbion Algae Ingredients. "Os resultados desta análise do ciclo de vida mostram o papel importante que o AlgaPrime DHA pode ter para os agricultores, produtores de alimentos e rações para animais de estimação que estão trabalhando para atender aos principais objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU."

A publicação científica do estudo da LCA sobre o AlgaPrime DHA está sob revisão de pares.

Sobre a Corbion

A Corbion é líder global de mercado em ácido lático e seus derivados e fornecedora líder de emulsificadores, blends funcionais de enzimas, minerais, vitaminas e ingredientes de algas. Usamos nossa expertise única em fermentação e outros processos para oferecer soluções sustentáveis para a preservação de alimentos e produção de alimentos, da saúde e do nosso planeta. Por mais de 100 anos, temos nos empenhado em nosso compromisso com a segurança, a qualidade, a inovação e o desempenho. Aproveitando nosso profundo conhecimento em aplicações e produtos, trabalhamos lado a lado com os clientes para fazer com que nossas tecnologias de ponta funcionem para eles. Nossas soluções ajudam a diferenciar produtos em mercados como alimentos, higiene pessoal e doméstica, nutrição animal, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e bioplásticos. Em 2020, a Corbion gerou vendas anuais de 986,5 milhões de euros e teve uma força de trabalho de 2.267 FTE. A Corbion está listada na Euronext Amsterdã. Para mais informações: www.corbion.com

Imprensa:

AlgaPrime@rfbinder.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459943/Corbion_AlgaPrime_DHA.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/830620/AlgaPrime_Logo.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/830614/Corbion_Logo.jpg

FONTE Corbion