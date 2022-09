Analistas aumentam a participação de mercado dos módulos de 182mm: A volta da padronização na industria fotovoltaica

XI'AN, China

16 de setembro de 2022

/PRNewswire/ -- A PVinfolink atualizou recentemente a participação de mercado dos diferentes tamanhos de wafer de silício (edição de agosto de 2022), e aumentou novamente sua estimativa de participação de mercado de produtos de 182mm. Os componentes de 182mm representaram mais de 60% do mercado no segundo semestre de 2022, aumentando sua participação de mercado para 58% no ano. Considerando que a participação de mercado da especificação 210mm permanece em pouco mais de 20%, grandes empresas escolheram o produto 182mm em investimento de células solares, de modo que a participação de mercado no futuro aumentou significativamente em comparação com o relatório de análise anterior. Considerando a tendência real de aumento das quotas de mercado anteriores de 182mm, a quota de mercado a longo prazo dos produtos 182mm continuará a aumentar no futuro sob a promoção da vantagem da sinergia da cadeia industrial, uma vez que 182mm se tornará o padrão de mercado.

Os principais fabricantes como a, acreditam que os módulos de 182mm têm claras vantagens em termos de confiabilidade, fabricação, embalagem, instalação, projeto de sistemas, segurança elétrica, entre outros aspectos, e a implementação de projetos nos últimos dois anos tem realmente demonstrado esta abordagem:

A diferença no desempenho do módulo, eficiência e rendimento da célula PERC permanecem consistentemente maiores na especificação. A embalagem vertical cria desvantagens óbvias no local, especialmente durante o transporte secundário dos módulos fotovoltaicos. As vantagens da embalagem lateral de módulos de 182mm foram comprovadas em todo o mundo.

Quando se trata de instalação mecânica, os trabalhadores freqüentemente relatam que os componentes de 1,3 metro de largura são muito largos e pesados, o que causa dor muscular e diminui a eficiência da instalação durante o trabalho contínuo. Os resultados estatísticos mostram que a taxa de desgaste de grandes componentes aumenta mais de uma vez.

Atualmente empresas de EPC e investidores não só consideram a alta potência, mas também equilibram o valor e o risco. Como os módulos trabalharão por vários anos, o aumento do tamanho do módulo fotovoltaico será suprimido, produtos de 182mm se tornarão absolutamente mainstream e retornarão para aumentar a eficiência da célula solar e do módulo na indústria fotovoltaica.

