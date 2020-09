Andorra coloca os desafios ambientais no centro do debate da Cúpula Ibero-Americana.

O principado foi o responsável pela realização da primeira reunião de ministros do Meio Ambiente em 11 anos.

Os ministros e ministras do Meio Ambiente dos 22 países da Ibero-América chegaram hoje a um acordo decisivo para o incentivo ao cumprimento da agenda ambiental na região e destacaram que a luta contra a mudança climática e contra a perda de biodiversidade são os pilares do desenvolvimento sustentável, assim como as questões econômicas e sociais.

O evento foi muito significativo por se tratar do primeiro encontro em 11 anos entre os titulares das pastas de Meio Ambiente da região, o que só foi possível graças à iniciativa da Presidência de Andorra. A última reunião deste grupo havia sido realizada em Santiago, capital do Chile, em 2009, e, desde então, o tema havia deixado de ser discutido pela Cúpula Ibero-Americana.

A “X Reunião Ibero-Americana de Ministras e Ministros do Meio-ambiente” foi convocada de forma virtual pela Secretaria Pro Tempore de Andorra e faz parte dos eventos prévios à XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e Governo, que será realizada em Andorra, no primeiro semestre de 2021.

Todos os países ibero-americanos elaboraram nesta quarta-feira, por consenso, uma declaração histórica que “reafirma seus compromissos com a ação climática (mitigação, adaptação e meios de implementação)”, seguindo os princípios estabelecidos pelo Acordo de Paris e pela Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O documento também coloca a Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB) em posição para liderar uma série de ações que contribuam com a Agenda Ambiental Ibero-Americana, além de promover o intercâmbio de informação ambiental e a cooperação e coordenação entre a Rede Ibero-Americana de Escritórios de Mudança Climática (RIOCC), a Conferência de Diretores Ibero-Americanos da Água (CODIA) e a Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Ibero-Americanos (CIMHET), com o apoio do Observatório Ibero-Americano de Desenvolvimento Sustentável e Mudança Climática de La Rábida (em Huelva, na Espanha).



A Ibero-América não é apenas uma das regiões que concentram a maior biodiversidade do planeta. Ela também conta com países líderes em transição energética como a Costa Rica, o Uruguai e Portugal, pioneiros no desenvolvimento de fontes renováveis de energia.

A ministra de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade do Governo de Andorra, Sílvia Calvó, disse que a declaração conjunta inclui “dois desafios que são prioritários e urgentes” para a região, “a perda de biodiversidade e a luta contra a mudança climática”, elementos que aparecem de forma associada no documento, o que é “inovador” .

A secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, por sua vez, afirmou que “Andorra constituiu um marco no espaço ibero-americano” com a realização desta conferência ambiental.

“Ao serem os ocupantes da presidência e da secretaria Pro Tempore da próxima Cúpula, isso significou um passo muito importante para nós. Não há dúvidas de que dentro da Agenda 2030 um dos pilares fundamentais é a questão do meio ambiente, e Andorra criou um roteiro a ser seguido nesse sentido”, acrescentou Grynspan.

A declaração conjunta elaborada nesta quarta-feira será apresentada durante a XXVII Conferência Ibero-americana de Chefes de Estado e Governo, cujo lema é “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América à frente do desafio do coronavírus”.

Por outro lado, o chefe de Estado de Andorra, Xavier Espot, recebeu hoje a visita da secretária geral iberoamericana, Rebeca Grynspan, em caráter oficial. Durante um encontro bilateral, realizado nesta quarta-feira, ambos concordaram que é importante reforçar as alianças estratégicas entre os órgãos e redes ibero-americanas responsáveis pela aplicação de políticas ambientais e de sustentabilidade.

