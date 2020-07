(Informação concedida pela entidade que a assina)

"· Para manter a possibilidade de realizar a Cúpula Ibero-americana de forma presencial, Andorra vai propor que ela aconteça no primeiro semestre de 2021.

· A proposta será feita durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis por Cooperação da Ibero-América nesta segunda e na terça-feira, um encontro que revisará as atividades da Conferência Ibero-americana para o segundo semestre de 2020.

· A realização da Cúpula estava prevista inicialmente para novembro de 2020.

Andorra-a-Velha, Andorra, segunda-feira, 6 de julho de 2020 - Andorra vai propor nesta segunda-feira, durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis por Cooperação da Conferência Ibero-americana, a realização da XXVII Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo no primeiro semestre de 2021.

A pandemia da Covid-19 levou a uma reformulação do calendário de encontros preparatórios para a Cúpula, que por enquanto será realizada por teleconferência com o objetivo de cumprir todas as precauções sanitárias e não interromper a agenda das reuniões da Conferência.

- Veja o calendário da Cúpula

Durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis por Cooperação, realizada de forma virtual em 6 e 7 de julho e presidida por Andorra, os participantes dos 22 países da Conferência Ibero-Americana revisarão a agenda de encontros e fóruns preparatórios para a Cúpula Ibero-americana correspondente ao segundo semestre de 2020.

O calendário oficial previa que Andorra, que ocupa a Presidência Pro Tempore (SPT) da Conferência Ibero-Americana, fosse sede da XXVII Cúpula Ibero-americana em novembro de 2020. Entretanto, diante da incerteza global decorrente da pandemia e da impossibilidade de realizar uma cúpula em novembro, o Principado propôs a realização deste evento internacional no primeiro semestre do próximo ano, mantendo assim a opção de uma cúpula com a segurança sanitária exigida.

A decisão final sobre a mudança de data deverá ser pactuada pelos países membros da Conferência Ibero-Americana.

A Cúpula Ibero-americana, realizada desde 1991, conta com a participação de 22 nações (19 da América Latina e do Caribe, além de Portugal, Espanha e Andorra).

Andorra escolheu o lema "Inovação para o desenvolvimento sustentável - Objetivo 2030. Ibero-América diante do desafio do coronavírus" para seus dois anos como SPT, durante os quais promoverá a inovação na cooperação ibero-americana.

