Ankur Arora nomeado Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Negócios do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Califórnia, June 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Ankur Arora como Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Negócios para o Sudeste da Ásia, Nova Zelândia e África.



Ankur tem ampla experiência global em mais de 30 países e trabalhou por quase 20 anos na Atlas Copco. Ele atuou como Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Gerente Global de Vendas e Marketing na Alemanha, em Auckland, Nova Zelândia, e como Gerente Regional de BDM e de Aplicações/Produtos em Xangai. Ele também atuou como Gerente de Projetos. Ele é engenheiro mecânico, fez mestrado de administração de empresas e atualmente está fazendo doutorado de administração de empresas.

Ele será responsável pelo lançamento, vendas e soluções relacionadas à Recuperação de Calor de Resíduos e Geração de Energia do Ciclo Rankine Orgânico, Recuperação de Energia de Redução de Pressão e muito mais. Ele se reportará a Emile Bado, Vice-Presidente Executivo de Marketing, e ao Dr. Reza Agahi, Vice-Presidente da Turbo.

“A experiência que Ankur tem com a indústria e mercado global serão de grande benefício para o Grupo, com o nosso trabalho de desenvolvimento de oportunidades nessas regiões”, disse Emile Bado, Vice-Presidente Executivo de Marketing.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

[email protected]