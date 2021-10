Ankura nomeia Fernando Batlle como primeiro Presidente da América LatinaA nomeação traz uma grande riqueza de experiência em gestão para os esforços de expansão na América Latina e no Caribe

, 4 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ankura Consulting, uma empresa global de serviços e consultoria especializados, anunciou hoje a nomeação de Fernando Batlle como o primeiro Presidente da Empresa em sua região da América Latina e Caribe (América Latina e Caribe). O novo cargo decomo Presidente da América Latina destaca o compromisso da Ankura de fortalecer sua presença na região e oferecer um amplo conjunto de soluções para clientes em todo o mundo.

"Estamos entusiasmados em ter um executivo experiente como Fernando liderando nossa equipe cada vez maior na América Latina. Esta é uma região criticamente importante para muitos de nossos clientes, e a adição de Fernando fortalece nossa capacidade de apoiá-los no mercado", disse Kevin Lavin , CEO da Ankura. "Fernando traz ampla experiência no setor, complementada por uma profunda conexão e conhecimento do cenário regional, e realmente incorpora a cultura colaborativa da Ankura."

Antes de sua nomeação como Presidente da América Latina, Fernando Batlle atuou como Diretor Administrativo Sênior na Ankura, e ajudou a estabelecer a posição da empresa no mercado de recuperação e reestruturação. Ele tem três décadas de liderança e experiência executiva no setor público e privado, com um histórico comprovado em recuperação de valor e crescimento de empresas em instituições financeiras de alto nível. Fernando Batlle ofereceu consultoria estratégica e financeira para o governo de Porto Rico durante a maior falência municipal da história dos EUA. Ele ocupou cargos de liderança sênior em bancos comerciais e de investimento, corretagem de valores mobiliários, gestão de ativos e finanças públicas. Suas diversas áreas de especialização abrangem serviços financeiros, energia, mercados de capital, parcerias público-privadas, implementação de melhoria de desempenho e grandes iniciativas de transformação e reestruturação de dívidas. Ele tem vasta experiência em assessoria a governos, entidades estatais e empresas sobre questões estratégicas e financeiras, desde o desenvolvimento de planos financeiros abrangentes até a estratégia econômica, estratégia de gestão de dívidas e governança.

"Espero crescer nossa equipe e presença na América Latina e no Caribe para que estejamos perfeitamente posicionados para abordar as complexas questões comerciais e financeiras que nossos clientes atuais e potenciais enfrentam na região", disse Fernando Batlle. "Tenho a honra de assumir esta nova posição e promover o compromisso da empresa de desenvolver soluções inovadoras e gerar resultados impactantes para o sucesso contínuo de nossos clientes em todo o mundo."

Fernando Batlle tem um MBA da Harvard Business School e Bacharelado pela Northeastern University.

Sobre a Ankura

O Ankura Consulting Group, LLC é uma empresa independente global de serviços e consultoria especializados que oferece serviços e soluções de ponta a ponta para ajudar os clientes em pontos críticos de inflexão relacionados às mudanças, risco, disputas, finanças, desempenho, dificuldades e transformação. A equipe da Ankura consiste de mais de 1.500 profissionais em 34 escritórios em todo o mundo que são líderes em suas respectivas áreas e áreas de especialização. O pensamento lateral colaborativo, a experiência acumulada com afinco, a experiência e os recursos multidisciplinares impulsionam os resultados, e a Ankura é inigualável em sua capacidade de ajudar os clientes a proteger, criar e recuperar valor. Para mais informações, visite www.ankura.com

