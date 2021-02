Anunciados laureados do 2021 Japan Prize

TÓQUIO, 3 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os vencedores do 2021 Japan Prize foram anunciados em 29 de janeiro pela Japan Prize Foundation e seu presidente, Hiroshi Komiyama. Os mais novos laureados são o pesquisador australiano, Prof. Martin Andrew Green, homenageado por seu trabalho no campo de "Recursos, Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura Social" e os pesquisadores dos EUA, o Prof. Bert Vogelstein e o Dr. Robert A. Weinberg, vencedores conjuntos por seu trabalho na área de "Ciência Médica e Ciência de Produtos Medicinais".

- No campo de Recursos, Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura Social

Prof. Martin Andrew Green:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202101139691-O1-aQv3J84r

- No campo da Ciência Médica e da Ciência Medicinal

Prof. Bert Vogelstein:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202101139691-O2-mi5iCHaU

Dr. Robert A. Weinberg:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202101139691-O3-nF44s3aw

Prof. Green está sendo homenageado por seu trabalho no desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos de silício de alta eficiência, enquanto o Prof. Vogelstein e o Dr. Weinberg estão sendo homenageados por suas contribuições pioneiras para o desenvolvimento de um modelo de carcinogênese em vários passos e pela aplicação do modelo e seu impacto na melhoria do tratamento do câncer.

Aproximadamente 14.000 cientistas e engenheiros proeminentes do Japão e de outros países foram procurados para indicações para o Japan Prize deste ano, e indicaram 142 pessoas nas áreas de Recursos, Energia, Meio Ambiente e Infraestrutura Social e 243 indivíduos na área de Ciência Médica e Ciência Medicinal. Os laureados do Japan Prize deste ano foram selecionados entre os 385 indicados.

Acesse:

https://www.japanprize.jp/en/index.html

FONTE Japan Prize Foundation