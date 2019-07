Anúncios da Chery no Aeroporto de Dubai alcançam pessoas do mundo todo com a nova imagem automotiva da China

DUBAI

Dubai

, Emirados Árabes Unidas, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Para os passageiros que viajam pelo Terminal 3 do Aeroporto Internacional de, é difícil não notar os 33 grandes anúncios da marca chinesa de automóveis Chery, com os modelos mais recentes do ARRIZO GX e TIGGO8.

Os anúncios chegam a 70 por cento dos passageiros de um dos maiores aeroportos do mundo e refletem a sincronia dos novos produtos da Chery no mundo todo.

A Chery pode ser encontrada em muitos mercados internacionais graças à estratégia de expansão global da empresa.

No Egito, que fica a quatro horas de avião de Dubai, os veículos da Chery podem ser vistos por todo os lados, desde a capital Cairo, no norte do país, até Luxor e Sharm el Sheikh, mais ao sul.

Os consumidores da Chery no Oriente Médio são, em sua maioria, juízes, advogados e empresários do setor privado, pertencentes à classe média, muitos deles proprietários de automóveis das marcas Benz e BMW, de acordo com revendedores internacionais da Chery.

Esses clientes preferem priorizar o desempenho geral do veículo e, em sua maioria, adquirem o produto da Chery como o segundo veículo da família, de acordo com os revendedores. Eles também observaram que, na atualidade, a Chery se tornou uma das principais escolhas da classe média do Oriente Médio.

Além do mercado no Oriente Médio, a Chery estabeleceu fábricas na Rússia, norte da África e América Latina, entre outros países. Ao mesmo tempo, a empresa está intensificando a localização dessas fábricas, integrando recursos vantajosos no mundo todo e promovendo a internacionalização da marca.

Como a primeira marca chinesa de automóveis a se tornar internacional, a Chery já vendeu seus produtos em mais de 80 países, montou 10 fábricas e criou uma rede mundial de vendas e serviços com mais de 1.500 revendedores e centrais de serviço.

China

Até o momento, a Chery já exportou mais de 1,5 milhão de unidades e ficou em primeiro lugar em exportação de veículos de passageiros napor 16 anos consecutivos.

Além dos anúncios no Aeroporto de Dubai, que apresentam a nova imagem da marca de automóveis chinesa para o mundo, a Chery está avançando em direção ao seu objetivo de se tornar uma "marca internacional com competitividade global" e está pegando impulso para levar outras marcas chinesas para o cenário global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949325/Chery.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949326/Chery_automobile.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949327/Cherys_automobile.jpg

FONTE Chery