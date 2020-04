Aparelhos para triagem de temperatura da FOTRIC usados em milhares de locais na prevenção epidêmica da COVID-19

XANGAI, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Com a expansão global da COVID-19, a demanda de mercado por triagem de temperatura corporal anormal em lugares públicos continua a crescer. Desde a semana passada, o aparelho de triagem infravermelha automática de temperatura FOTRIC 226B alcançou um aumento de vendas de 80% fora da China devido a seu preciso, rápido e estável efeito em medição de temperatura, que é detectada pela medição de temperatura por imagem térmica e detecção de rosto por inteligência artificial (IA).

226B

Israel

Atualmente, os aparelhos automáticos de triagem infravermelha de temperatura FOTRICsão transportados para os Estados Unidos, Noruega, Alemanha, Turquia,, Tailândia, Índia, Indonésia, Malásia, Singapura, Coréia do Sul e outros países, para prevenção epidêmica.

Diante da crescente demanda por medição de temperatura, a FOTRIC está produzindo com urgência para garantir a entrega imediata.

Com efeito, a FOTRIC, uma empresa com sede em Xangai, China, está focada na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de tecnologia de imagem térmica. Sua linha de produtos cobre uma ampla variedade, inclusive pesquisa cientifica e educacional, indústria, energia elétrica e produção, para citar algumas. Seus negócios alcançam muitos países e regiões da Ásia, Europa e Américas. O produto de imagem térmica na nuvem de desenvolvimento próprio da FOTRIC, lançado na exposição American CES 2017, foi amplamente aclamado e seu mais novo produto, desenvolvido em 2019, ganhou o Prêmio Alemão de Design Industrial Internacional iF.

O aparelho de triagem infravermelha de temperatura totalmente automático da FOTRIC possui uma vantagem significativa e pode ser simplesmente descrito como preciso, seguro e rápido. Este produto é desenvolvido com base na plataforma de hardware do gerador científico de imagens térmicas de alto padrão da FOTRIC. Produtos de pesquisa científica possuem exigências muito altas quanto à precisão da medição de temperatura. Professores e cientistas de mais de 500 universidades e institutos de pesquisa de todo o mundo escolheram os geradores de imagens térmicas da FOTRIC para experimentos de pesquisa e publicação de artigos em importantes periódicos do índice de citações científica (SCI, em inglês).

PRECISA – imagens claras e medição precisa de temperatura.

Pixels infravermelhos 384*288, até 110.000 pixels de medição de temperatura efetiva numa foto simples permite que o operador veja uma mecha de cabelo humano e podem ser adequados para medição mais precisa de temperatura à distância. Além disso, a medição de temperatura durante a prevenção da epidemia requer um longo tempo para ser efetuada. A repetição da medição de temperatura deste aparelho é inferior a ±0.5?, garantindo assim que a medição de temperatura de longo prazo seja ainda precisa.

SEGURA – automaticamente trava o rosto para medição de temperatura e assim previne informes falsos.

O módulo de IA embutido de luz dupla para detecção de rosto automaticamente captura o rosto de uma pessoa para medição de temperatura e claramente exibe a temperatura mais alta do rosto. As fontes de alta temperatura que não sejam o rosto em cena, uma xícara de café quente, por exemplo, são inteligentemente triadas para prevenir informes falsos e alcançam uma taxa de detecção de 100%.

RÁPIDA – medição de temperatura imperceptível e no nível do milissegundo, realizada em passantes.

A FOTRIC emprega tecnologia de geração de imagem térmica sem contato para garantir a segurança do pessoal de controle, sem a necessidade do toque físico nos passantes. O processo inteiro é imperceptível para quem está em trânsito e a detecção de temperatura pode ser concluída enquanto a pessoa passa pelo campo de visão monitorado pelo sistema. A taxa de fotograma de 30 Hz não afeta de jeito nenhum nem a eficiência do tráfego nem o comportamento da multidão.

A tela de dupla visualização exibe tanto imagens térmicas como imagens de luz visíveis. Quando temperaturas corporais anormais são detectadas, o instrumento de triagem de temperatura vai automaticamente emitir um alarme. Junto com um comando de voz, o sistema vai marcar as anomalias de temperatura na foto com uma caixa vermelha, o que permite que a equipe de monitoramento rapidamente encontre a pessoa apresentando uma temperatura alta.

A FOTRIC está ativamente buscando novos distribuidores em todo o mundo para fornecimento de serviços localizados.

Contato: Celine, +86-15618512265, nsn@fotric.cn, www.fotric.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1139693/FOTRIC_226B.jpg

FONTE FOTRIC