Apply Digital adquire Reign para fortalecer ainda mais sua capacidade de atender a marcas globais

VANCOUVER , Colúmbia Britânica, e SANTIAGO, Chile

13 de julho de 2022

Chile

/PRNewswire/ -- A Apply Digital, empresa global de inovação, produtos e experiências, anunciou hoje a aquisição da empresa de serviços digitais Reign, sediada no

Gautam Lohia

"Desde o início, temos a ambição de construir uma organização internacional. Estávamos buscando um parceiro de tecnologia forte e com uma mentalidade semelhante à nossa, com o qual poderíamos prestar excelentes serviços em escala global", disse, cofundador e CEO da Apply Digital. "A Reign é uma ótima opção para nós em todos os sentidos, e não poderíamos estar mais entusiasmados em trabalhar com eles. Nossa cultura e valores estão profundamente alinhados, seus recursos de engenharia MACH aprofundam nossa capacidade atual e nossa experiência na área, e nossa força em estratégia, design e dados os ajudarão a crescer. Com essa integração, agora estamos preparados para ter um modelo de entrega global para melhor atender às necessidades digitais de nossos clientes."

Após a integração, a Apply Digital terá mais de 450 funcionários atuando em oito escritórios globais no Canadá, EUA, México, Chile e Holanda. A integração da Reign ajudará a Apply Digital a continuar seu crescimento e a transformar problemas complexos em soluções digitais simples por meio de projetos centrados no ser humano e conjuntos de tecnologias modernas.

"Com base em nossas colaborações atuais com a Apply Digital e o feedback positivo dos clientes, sabemos que formamos uma equipe forte", disse Juan Claudio López, CEO da Reign. "Essa integração oferecerá a nossos funcionários a chance de trabalhar para marcas internacionais e a oportunidade de fazer parte de uma organização global. Esperamos que essa seja uma colaboração que colocará as pessoas em primeiro lugar e desenvolverá produtos e plataformas que gerarão impacto para clientes do mundo todo"

Sobre a Apply Digital

Fundada em Vancouver, na Colúmbia Britânica, em 2016, a Apply Digital é uma empresa de inovação, produtos e experiências que desenvolve soluções digitais de sucesso para ajudar seus clientes a obter vantagem competitiva. A empresa tem uma abordagem de projeto centrada no ser humano e utiliza tecnologias modernas personalizáveis para uma base de clientes de longa data como Moderna, Tishman Speyer, Lululemon e Kraft Heinz.

A Apply Digital tem sucesso comprovado em muitos setores, como entretenimento, assistência médica, varejo, jogos e seguros, e recebeu reconhecimento internacional por seu trabalho. A empresa recebeu um investimento de crescimento da Interlock Equity em dezembro de 2021 e é uma das empresas de serviços de tecnologia de crescimento mais rápido da América do Norte. Para mais informações, acesse www.applydigital.com.

Sobre a Reign

Fundada em Santiago, no Chile, em 2015, a Reign oferece transformação digital por meio da concepção, projeto e desenvolvimento de aplicativos móveis. A empresa já ajudou clientes como Socofar, Coca-Cola Embonor, Tigo e Atlassian a criar soluções de negócios mais inteligentes.

Com escritórios em Santiago, no Chile, e Miami, na Flórida, a Reign sabe que sua equipe diversificada, atenciosa e talentosa composta por mais de 175 funcionários a torna uma empresa altamente eficaz e ajuda a trazer uma atitude atualizada e aberta a tudo o que faz. A empresa também é reconhecida internacionalmente por sua capacidade e, recentemente, ganhou o prêmio inédito MACH Awards. Para mais informações, acesse https://www.reign.cl/en/

