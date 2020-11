Apresentação da GoldConnect, uma nova provedora estratégica de conectividade por atacado com atuação na América Latina e no CaribeGold Telecom Inc. aumenta sua abrangente oferta de serviços de telecomunicações com um novo negócio de conectividade por atacado

SUNRISE, Flórida, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Gold Telecom Inc. orgulhosamente anuncia a inauguração da GoldConnect, uma provedora atacadista de telecomunicações na América Latina e no Caribe. Na medida em que os desafios de conectividade global aumentam, muitas empresas encontram dificuldades para atender às necessidades dos consumidores e a GoldConnect chega bem a tempo de atender às suas demandas com uma nova modalidade de fornecimento de conectividade por atacado.

Com mais de vinte anos de experiência no setor de telecomunicações, a Gold Telecom Inc. está comprometida em compreender as necessidades críticas dos clientes atacadistas e constituintes. Aproveitar esta experiência no setor e moldá-la em uma das redes mais avançadas e inovadoras é a base sólida da GoldConnect.

A GoldConnect é mais ágil e oferece acesso rápido aos preços através da ferramenta de busca, cotação e processamento de pedidos. Eles são transparentes em sua visibilidade final e suporte personalizado para ajudar a encontrar a solução de incidentes, enquanto colocam o cliente em primeiro lugar com equipes de suporte dedicadas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Finalmente, a tecnologia de ponta da GoldConnect aproveita a automação para redefinir a experiência do cliente, enquanto oferece opções mais exclusivas.

"Temos total compreensão do papel da automação, da transparência, do suporte personalizado e do impacto positivo de proporcionar uma experiência excepcional ao cliente. A GoldConnect está totalmente comprometida em adotar as mais recentes tecnologias, não apenas para oferecer o mais alto nível de serviços, mas também para melhorar continuamente a aquisição, a entrega e o monitoramento de serviços para nossos clientes", disse o CEO, Justo Valladares.

Sobre a GoldConnect

GoldConnect é uma provedora de telecomunicações líder com presença em dezessete países da América Latina e do Caribe. Com mais de nove anos oferecendo soluções de rede para clientes corporativos e operadoras globais, a GoldConnect conta com sua premiada infraestrutura de rede e amplas parcerias para oferecer soluções de rede, conexão em nuvem, segurança de rede e serviços de data center em mais de 40 países da região. Para mais informações, acesse www.goldconnect.com .

