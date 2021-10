Apresentação dos telefones da Blackview lançados recentemente -- uma marca tecnológica que oferece telefones resistentes

SHENZHEN, China

, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Blackview lançou recentemente os modelos BV6600 Pro e Blackview BL5000.

Os celulares medianos são um grande problema para as pessoas que passam mais tempo ao ar livre, seja a trabalho ou no lazer. Os telefones padrão não suportam exposição contínua à sujeira, poeira, água ou condições climáticas extremas, e podem facilmente quebrar como resultado desta exposição. Para aqueles que estão pensando em investir em um smartphone que pode ser mais resistente do que um telefone comum, há várias boas opções da marca Blackview, que oferecem desde modelos econômicos até linhas de ponta.

A Blackview oferece telefones resistentes que são perfeitos para o trabalho ao ar livre ou para um estilo de vida ativo. Estes celulares resistentes são robustos, confiáveis e adaptados a condições extremas, que atendem aos padrões IP68 &IP69K &MIL-STD-810G líderes do setor, graças a recursos como design à prova d'água, robustez de grau militar e baterias de longa duração. Os consumidores podem acessá-los a partir de várias plataformas líderes de comércio eletrônico, incluindo Amazon, eBay, AliExpress, Cdiscount, além do site oficial da Blackview. Os produtos apresentados incluem:

Blackview BV6600 Pro

O BV6600 Pro, lançado em setembro de 2021, é o mais novo telefone resistente da Blackview. Ele apresenta uma câmera de imagem térmica FLIR Lepton® integrada, que permite ao usuário conferir e medir temperatura que é invisível aos olhos humanos. O que surpreende é o fato dele capacitar o usuário com uma maneira nova e empolgante de ver o mundo, como se tivesse uma visão alienígena. Ele oferece muita diversão com uma câmera térmica. E todas as coisas reveladoras vistas através da câmera térmica podem ser capturadas e salvas no telefone, e podem ser compartilhadas posteriormente e transmitidas para a mídia social. É uma adição empolgante ao estilo de vida padrão das redes sociais.

Além da diversão, a tecnologia de imagem térmica pode ajudar a solucionar vários problemas que podem ocorrer em qualquer residência, como falhas elétricas, vazamentos de gás, etc. Além disso, ajuda a melhorar a segurança pessoal em ambientes ao ar livre. Adicionalmente, o BV6600 Pro contém uma impressionante bateria de 8580mAh, 53% superior à capacidade média, para suportar uso intenso por mais de um dia.

No mercado, os telefones de imagem térmica são raríssimos e caros. Entretanto, o BV6600 Pro é o mais econômico e duradouro entre eles. Para aqueles que são iniciantes nesta tecnologia térmica de ponta e querem experimentá-la, o BV6600 Pro é certamente a melhor opção para começar.

Clique aqui para conhecer mais aplicações de imagem térmica incríveis. Entre os modelos térmicos de desempenho superior da Blackview estão o BV9900 Pro e o BV9800 Pro.

Blackview BL5000

Lançado em agosto de 2021, o Blackview BL5000 ganhou grande popularidade no mercado europeu. O BL5000 é uma escolha sólida para as pessoas que estão procurando uma experiência de jogo excepcional em um celular resistente. Ele permite jogar centenas de jogos 3D populares e em grande escala, sem esforço graças ao hardware e software de última geração. É super rápido na velocidade, agradável nos visuais, ultra-fluido para todas as operações. E executa um sistema de jogos pro que combina o melhor dos recursos móveis e de jogos, permitindo que o usuário jogue sem distrações.

Mais detalhes interessantes em oferta incluem o carregamento rápido de 30 W e o fato de ser embalado com um cabo de carregamento em forma de L para fornecer ultra conforto de jogo durante o carregamento! Clique aqui para saber as especificações e ver mais detalhes.

Na verdade, o celular resistente não é o único forte da Blackview, uma vez que esta marca também oferece smartphones, fones de ouvido, tablets, laptops e smartwatches convencionais. Essas linhas não tem a robustez da linha de telefones robustos, mas têm belos designs e desempenho satisfatórios. Elas são bem recebidas na Europa e Rússia, devido aos preços acessíveis. Para aqueles que pretendem migrar para um novo dispositivo, a Blackview é uma boa opção. A seguir, são apresentados os produtos mais destacados das linhas acima mencionadas.

Blackview A100 (telefone convencional)

Oferece design e câmera da melhor qualidade a um preço reduzido.

Blackview AirBuds 5 Pro (Fone de ouvido híbrido com cancelamento ativo de ruído)

PExperimente o estilo a um preço razoável.

Blackview Tab 10 (Tablet)

Um tablet econômico com bateria de longa duração, processador octa-core e o sistema Android mais recente.

Blackview AceBook1 (Laptop)

Laptop leve e resistente com som premium.

Blackview R6 (Smartwatch)

O smartwatch IP68 mais resistente à prova d'água.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638492/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638543/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638491/3.jpg

FONTE Blackview