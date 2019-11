Apresentamos o Wix Fitness: Solução completa para empreendedores da área fitnessPR Newswire

Solução personalizada para empreendedores da área fitness expandirem seus negócios, gerenciarem suas relações com os clientes, promoverem seus negócios e criarem uma comunidade

NOVA YORK, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Wix.com Ltd (Nasdaq:WIX) lançou globalmente o Wix Fitness, capacitando empreendedores da área fitness a abrir, desenvolver, gerenciar e promover seus negócios fitness diretamente na plataforma Wix.

O Wix Fitness oferece todas as ferramentas que instrutores, trainers, coaches e donos de academias precisam para gerenciar facilmente todos os aspectos de seus negócios no site ou em qualquer lugar com o Wix App. O Wix Fitness lida com reservas, inscrições, comércio eletrônico (incluindo cupons), SEO e marketing por e-mail, além de uma interface centrada em bate-papo que permite interações em tempo real com os clientes.

Os proprietários de negócios podem gerenciar cronogramas, lançar campanhas de marketing, vender mercadorias e vídeos sob demanda, promover bootcamps, organizar clubes de corrida e sessões de treinamento pessoal, além de, o mais importante, criar comunidades para os fãs de fitness.

Ferramentas de gerenciamento para personal trainers:

Gerenciar aulas, equipe e calendário de reservas Aceitar reservas e pagamentos Fazer check-in dos clientes e enviar mensagens aos membros Vender mercadorias da sua própria marca Ver informações de saúde e status de pagamento nos perfis dos membros Obter análises de negócios: tráfego, presença e finanças Personalizar o aplicativo móvelRecursos fitness em dispositivos móveis para clientes:

Marcar e pagar aulas Entrar em listas de espera de aulas e receber notificações quando abrir uma vaga Atualizar o perfil de membro Conversar com os treinadores e membros da comunidade Comprar on-line e obter equipamentos Receber dicas fitness do blog do treinadorConfira o Wix Fitness em ação aqui e alguns dos nossos clientes abaixo:

Upside AerialMichelle Spurlock gerencia seus negócios fitness com energia e vitalidade. No Upside Aerial, ela ensina a clientes de todas as idades a arte circense, de habilidades áreas e de trapézio a contorcionismo e acrobacias em dupla. A filosofia fitness dela: todo o exercício deve ser divertido. Os clientes se exercitam, desenvolvem força e flexibilidade e, ao mesmo tempo, exploram seu lado criativo.

O Wix Fitness oferece à Michelle as ferramentas de que ela precisa para gerenciar facilmente seus clientes. Michelle usa ferramentas CRM que lhe permitem economizar tempo nas tarefas administrativas para que se concentre mais nas relações com os clientes. Ela monitora as reservas dos clientes e os pagamentos de pacotes, além de atualizar rapidamente os detalhes de contato e as relações familiares. Todas as manhãs, ela revisa a agenda de reservas e os perfis de membros, ajustando as sessões para atender ao nível de experiência dos clientes.

JDarPT Junaid Dar vê sua academia como uma comunidade diversa projetada para celebrar o sucesso de cada pessoa. Ele exerce sua função de treinador com a compreensão de que cada cliente tem uma jornada fitness pessoal. Essa mentalidade guia Junaid e sua equipe ao ajustarem programas para atender às metas específicas dos clientes. Na JDarPT, há apenas um objetivo: "ter o estilo de vida que você merece." Todos os sábados, Junaid realiza uma sessão para iniciantes e os ensina como usar o Wix App para que os clientes possam facilmente agendar sessões futuras de qualquer lugar. Por exemplo, ele faz questão de explicar que, se uma aula estiver lotada, eles podem entrar na lista de espera. Se abrir uma vaga, eles receberão uma notificação e um e-mail para confirmar a reserva. Quando os clientes chegam para as sessões de treinamento, Junaid e sua equipe rapidamente fazem a chamada no aplicativo e começam a aula.

Sobre a Wix.com Ltd.A Wix lidera com uma plataforma de desenvolvimento de sites baseada em nuvem para mais de 160 milhões de usuários registrados em todo o mundo. O construtor de site Wix foi desenvolvido com a ideia de que a Internet deveria ser acessível para que todos pudessem desenvolver, criar e contribuir. Com assinaturas gratuitas e premium, a Wix capacita milhões de empresas, organizações, artistas e indivíduos a levarem para a Internet seus negócios, marcas e fluxo de trabalho. O Editor Wix, o Wix ADI, um App Market com excelente curadoria, o Ascend por Wix e o Corvid por Wix possibilitam aos usuários criar e gerenciar uma presença digital dinâmica e totalmente integrada. A sede da Wix fica em Tel Aviv, com escritórios em Be'er Sheva, Berlim, Dnipro, Dublin, Kiev, Los Angeles, Miami, Nova York, São Francisco, São Paulo, Tóquio e Vilnius.

