Arc Publishing expande para o México com assinatura do El Financiero, a publicação mais importante de finanças e negócios do país

WASHINGTON

, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Arc Publishing anunciou, hoje, que El Financiero , a maior publicação de notícias financeiras do México, escolheu a plataforma de experiência digital da Arc para oferecer uma experiência digital de classe mundial a seus jornalistas, público e anunciantes.

Manuel Arroyo

Grupo Lauman

"A escolha da Arc marca um passo estratégico decisivo em nossa transformação digital, já que buscamos melhorar nosso fluxo de trabalho e processos para produzir e entregar conteúdo de alta qualidade em todas as nossas plataformas para nosso público", disse, presidente do. "Nós nos empenhamos em proporcionar aos quase 15 milhões de usuários do El Financiero uma experiência digital dinâmica, com o melhor conteúdo jornalístico, e nossa parceria com a Arc nos ajudará a fazer isso."

Com a inclusão do El Financiero, agora a Arc atende meios de comunicação e marcas em 23 países, apoiando 1,5 bilhões de visitantes mensais únicos e mais de 8 bilhões de visualizações de páginas. A expansão da Arc para o México amplia a pegada crescente da plataforma na América Latina e Espanha, a qual abrange 11 países, e inclui relacionamentos com a Infobae e El Pais, dois dos sites de língua espanhola mais lidos do mundo.

"A Arc está excepcionalmente bem preparada para dar suporte à transformação digital do El Financiero, proporcionando uma solução dinâmica que permitirá que sua redação se concentre em satisfazer as necessidades e expectativas dos leitores, principalmente no momento em que o país entra em ano eleitoral", disse Scot Gillespie, CTO e gerente geral da Arc Publishing. "Nossa expansão para o México reafirma a importância da América Latina para a Arc. Temos um imenso orgulho do crescimento que a Arc ajudou a impulsionar para nossos clientes dessa região e esperamos fazer o mesmo para El Financiero."

Como Advanced partner dentro da AWS Partner Network (APN), a Arc, trabalhando juntamente com a AWS México, é a escolha ideal para oferecer ao mercado mexicano uma gestão de conteúdo de classe mundial e uma plataforma de experiência digital que proporciona agilidade para entrar no mercado e facilidade de utilização, além de aumentar o valor dos conteúdos incitando o comprometimento.

Sobre a Arc Publishing

Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) é uma plataforma de experiência digital e conjunto de ferramentas premiada e de ponta, desenvolvida para satisfazer as exigências de editoras, marcas e emissoras modernas do mundo todo. Criada pelo The Washington Post, a Arc Technology lida com necessidades complexas de publicações e públicos em vários locais nos domínios de vídeo, internet, aplicativos, assinaturas e monetização de anúncios, proporcionando um diferencial competitivo aprimorado por um conjunto de ferramentas sofisticadas de aprendizagem de máquina e suportadas por IA. A Arc auxiliou na transformação digital tanto de clientes grandes quanto pequenos no mundo todo, atendendo atualmente 1.400 sites em 23 países, alcançando mais de 1,5 bilhões de visitantes mensais únicos. Em sua essência, a Arc significa velocidade e inovação: para leitores, salas de redação, marcas, anunciantes e desenvolvedores.

