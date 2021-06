Arc XP impulsiona a publicação digital da futura marca de notícias sobre negócios Bloomberg Línea

WASHINGTON

, 1º de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Bloomberg Línea, uma marca futura de notícias sobre negócios multiplataforma da Bloomberg Media e da Falic Media, que atenderá à América Latina e ao Caribe, escolheu a Arc XP como provedor de fluxo de trabalho de publicação quando for lançada mais adiante neste ano. Com a Arc, a Bloomberg Línea será lançada com a plataforma de experiência digital mais moderna e sofisticada, incluindo ferramentas para a criação robusta de conteúdo, fluxo de trabalho contínuo e eficiente, recursos multisite, distribuição multicanal e infraestrutura de sites flexível e extensível, garantindo uma experiência excepcional para o usuário em todas as plataformas.

Leon Falic

Falic Media

"A Arc se une à nossa missão de se tornar a marca líder em notícias sobre negócios na América Latina e no Caribe, ajudando a Bloomberg Línea a oferecer matérias de primeira classe com tempo de lançamento no mercado para diferentes países e fusos horários", disse, CEO da

"Somos uma empresa mediatech em nossa essência, nascida e criada no digital, e estamos abertos a ter uma plataforma dinâmica como a Arc para permitir que nossas equipes multiculturais nas Américas entreguem conteúdo a milhões de leitores em tempo real", disse Kaio Philipe, Chief Operating Officer da Bloomberg Línea.

A Bloomberg Línea aproveitará os recursos globais da Bloomberg Media e a força dos 2.700 jornalistas e analistas da Bloomberg em 120 países para criar um destino de notícias para o público de negócios, que está em rápido crescimento na América Latina e no Caribe, oferecendo ampla cobertura das empresas, pessoas, eventos e ideias que moldam os mercados nessas regiões. A empresa contará com o conteúdo traduzido da Bloomberg e produzido por uma equipe de mais de 70 colaboradores de todas as regiões.

"Estamos incrivelmente satisfeitos que a Falic Media tenha escolhido a Arc para impulsionar essa expansão significativa de seus negócios. Essa é uma prova do crescimento e sucesso que a plataforma tem proporcionado a seus clientes na América Central e do Sul, bem como um reflexo do padrão que estabelecemos para a inovação e transformação digitais no setor de mídia no mundo todo", disse Scot Gillespie, diretor de tecnologia e gerente geral da Arc XP. "Os recursos multicanal da Arc posicionarão a Bloomberg Línea para atuar como uma fonte essencial de notícias globais sobre negócios, assim como uma cobertura mais localizada, permitindo que os jornalistas gerenciem continuamente conteúdos para dezenas de locais específicos dos países na região, ao mesmo tempo que atendem também aos leitores em dois idiomas."

A Bloomberg Línea cobrirá uma ampla gama de tópicos relevantes para tomadores de decisão e futuros líderes, incluindo notícias sobre o mundo, negócios, economia, política, mercados, indústrias, cultura/estilo de vida, ciência e tecnologia.

Sobre a Arc XP ?

Arc XP é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP já impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente mais de 1.500 sites em 24 países e alcançando, assim, mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente.

Sobre a Falic Media

A Falic Media é membro do Falic Group of Companies, um conglomerado com um portfólio diversificado que inclui lojas de varejo de viagem/duty-free e lojas de marca, notícias e lojas de presentes e de conveniência, comidas e bebidas, marcas de moda e beleza, distribuição de produtos de consumo e comércio eletrônico, postos de combustíveis e hotéis. O alcance geográfico do grupo é apoiado por escritórios em Nova York, Miami, México, Panamá, Colômbia, Venezuela, Brasil, Uruguai, Chile, República Dominicana, Haiti, Israel, Hong Kong e Singapura.

