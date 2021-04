Arc XP lança nova experiência de comércio eletrônico de última geração

WASHINGTON

, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc XP anuncia hoje o lançamento de sua plataforma de comércio eletrônico de última geração, a Arc Commerce, que equipa profissionais de marketing de marca com ferramentas e recursos para construir relacionamentos mais profundos com consumidores por meio da narrativa de marca e impulsionar as metas de receita omnicanal. A Golden State Warriors e o Chase Center serão os primeiros clientes a alavancar o Arc Commerce para lançar um novo marketplace de hospitalidade chamado SuiteXchange.

Scot Gillespie

"As marcas hoje veem valor na narrativa consistente e de alta qualidade como uma maneira de formar conexões mais profundas com seus clientes. Tendo isso em mente, a Arc casou ricas ferramentas de criação de conteúdo com recursos robustos de comércio eletrônico, alcançando uma demanda não atendida e ainda crescente de varejistas que buscam uma solução para alimentar o conjunto completo de necessidades de marketing e negócios", disse, CTO e gerente geral da Arc XP. "A Arc Commerce oferece aos líderes de mercado, como a Golden State Warriors, uma solução inédita que eles podem levar ao mercado rapidamente para apoiar a narrativa e os relacionamentos com clientes do SuiteXchange. Estamos animados com a próxima etapa de nossa jornada e para ser o principal parceiro de comércio das marcas."

A plataforma de experiência digital nativa em nuvem da Arc XP reúne o melhor headless CMS da categoria, headless commerce de última geração e experiência de front-end de primeira linha. Recursos da Arc Commerce:

Design pensado para profissionais de marketing que enfatiza a facilidade de uso e o controle para que eles possam desenvolver e executar suas estratégias de comércio sem precisar depender das equipes de design e desenvolvimento.

que enfatiza a facilidade de uso e o controle para que eles possam desenvolver e executar suas estratégias de comércio sem precisar depender das equipes de design e desenvolvimento. Integração contínua que se baseia nos benefícios de um ambiente SaaS, permitindo que empresas grandes ou em expansão lancem novas experiências de comércio rapidamente e com interrupção mínima para o negócio.

que se baseia nos benefícios de um ambiente SaaS, permitindo que empresas grandes ou em expansão lancem novas experiências de comércio rapidamente e com interrupção mínima para o negócio. Capacidades excepcionais de merchandising , como gestão de estoque em tempo real, recursos de leilão e de licitação, uma sofisticada gestão de informações de produtos (PIM), bem como headless API que permite que as marcas criem experiências B2C em todos os canais.

, como gestão de estoque em tempo real, recursos de leilão e de licitação, uma sofisticada gestão de informações de produtos (PIM), bem como headless API que permite que as marcas criem experiências B2C em todos os canais. Testes e direcionamento aprimorados para campanhas e ofertas, segmentação avançada de público e recursos de direcionamento, gestão de identidade, atendimento ao cliente e uma infraestrutura de pagamentos robusta, que oferece suporte a muitos gateways diferentes para vendas globais.

Brandon Schneider

"Estamos entusiasmados em colaborar com a Arc XP no lançamento do SuiteXchange, um novo mercado que criará valor para os clientes existentes, também nos ajudará a alcançar uma nova base de clientes e a gerar receita incremental", disse, diretor de receita da Golden State Warriors. "A plataforma de experiência digital da Arc nos oferece todas as ferramentas e recursos para lançar essa nova iniciativa sem problemas e a capacidade de expandir rapidamente o negócio à medida que fazemos parceria com outras equipes e centros. Esperamos alavancar a plataforma Arc XP ao irmos ao mercado com esse novo empreendimento."

A Arc Commerce se baseia no sucesso da plataforma de assinaturas da Arc, que adicionou 20 novos clientes nos últimos seis meses e oferece suporte a mais de 50 milhões de usuários registrados e pagos em todo o mundo.

Sobre a Arc XP?

A Arc XP (www.arcxp.com) é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente mais de 1.500 sites em 24 países e alcançando assim mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente.

