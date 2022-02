Cuba

Cuba

SANTA CLARA,, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Archipelago, o maior grupo privado e independente de hotelaria do Sudeste Asiático, convida os viajantes internacionais a tirar as tão esperadas férias em, o lugar perfeito para iniciar uma jornada de aventura após quase dois anos de viagens limitadas.

Cuba

Cuba

USD 50

USD 50

USD 40

Havana

Para apoiar o crescimento do setor do turismo eme apresentar seus próximos hotéis ao público, a Archipelago divulgou recentemente suas tarifas para agentes de viagens de quatro hotéis em. O GRAND ASTON Cayo Las Brujas cobrarápor pessoa por noite com tudo incluído para todos os agentes de viagens. O GRAND ASTON La Habana, que será inaugurado em 15 de março, cobrarápor pessoa por noite com conceito bed and breakfast. Os outros dois hotéis ASTON cobrarãopor quarto por noite. A diferença de preço se aplica ao ASTON Costa Verde Beach Resort, localizado em Holguín , com uma taxa all-inclusive, e ao ASTON Panorama, localizado no coração de, que adotará o conceito bed and breakfast. As tarifas estarão disponíveis para estada até 30 de novembro de 2022.

"Nossos hotéis em Cuba estão localizados em locais turísticos famosos, têm vistas deslumbrantes, funcionários profissionais e implementam protocolos sanitários rigorosos. Também recebemos um reconhecimento e selo de Viagem Segura do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que oferece uma sensação de segurança e conforto. Esperamos receber todos os hóspedes em nossos hotéis em Cuba", disse John Flood, presidente e CEO da Archipelago.

Para reservas, envie um e-mail para [email protected] para o GRAND ASTON Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, [email protected] para o GRAND ASTON La Habana, [email protected] para o ASTON Costa Verde Beach Resort e [email protected] para o ASTON Panorama. Para mais informações sobre nossas tarifas especiais para agente de viagens, entre em contato com nossa gerência de desenvolvimento de negócios no Canadá: [email protected].

Imagem e link para o vídeo: Clique aqui

Sobre a Archipelago

O maior grupo privado e independente de hotelaria do Sudeste Asiático, que opera mais de 150 hotéis e outros 50 em implementação no Sudeste Asiático, no Caribe e no Oriente Médio. Hotéis consagrados e com amplo legado oferecendo 20 mil quartos em mais de 60

destinos com marcas como ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels e Nordic. arquipelagointernational.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1740199/Travel_Agent_Rates_Flyer_ENG_page_0001.jpg

FONTE Archipelago International