JACARTA, Indonésia, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Archipelago International , maior grupo hoteleiro independente do sudeste asiático, anunciou hoje a assinatura de um contrato administrativo com o Grupo de Turismo Gaviota S.A, pelo Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort &Spa 5 estrelas em. A cerimônia de assinatura ocorreu recentemente em

O Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort &Spa está localizado nos Cayos do norte de, na ilha Las Brujas, ao lado do Cayo Santa Maria. O resort é composto por 727 quartos e suítes, áreas para família e somente para adultos, cinco piscinas, ofertas ecléticas de restaurantes, um centro de ginástica equipado "Technogym", esportes aquáticos, tênis, áreas multiesportivas e o único spa com temática balinesa em, em conjunto com seu próprio Pueblo (uma vila do resort com ainda mais opções de restaurantes, um local com Salsa ao vivo, o bar de praia com mais agito da ilha, uma pista de boliche e ampla variedade de lojas). O resort também possui sua própria praia privada de 3 quilômetros.

"O Archipelago chegou aqui para maximizar o potencial desse novo e maravilhoso resort e vai aplicar suas capacidades operacionais, técnicas e de treinamento comprovadas. O resort proporcionará aos hóspedes uma enorme variedade de escolhas e experiências durante sua estada, e imbuirá um senso de nossa herança do sudeste asiático", comentou Gerard Byrne, diretor-administrativo da Archipelago Overseas.

"Estamos encantados em estrear em Cuba e honrados em fazer parte da crescente família internacional do Grupo de Turismo Gaviota. O Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort &Spa é realmente um resort notável. Os serviços de hospitalidade cubanos, em conjunto com a expertise de gestão internacional, garantirá uma experiência memorável totalmente inclusiva para seus hóspedes", comentou John Flood, presidente e CEO da Archipelago International.

O Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort &Spa é o segundo projeto da Archipelago em Cuba. Seu primeiro, o Grand Aston Varadero Beach Resort, está atualmente em construção, com expectativa de ser inaugurado em 2021.

Sobre a Archipelago International

A Archipelago International é uma das maiores operadoras de hotéis, resorts e residências do sudeste asiático, com mais de 145 hotéis em operação (20.000 quartos) e ainda mais de 100 propriedades em desenvolvimento no sudeste da Ásia, no subcontinente indiano, no Oriente Médio e Caribe. Suas 10 marcas multipremiadas são Aston, Huxley, Alana, The Aston Heritage Collection, Kamuela, Harper, Quest, Neo, favehotels e Nomad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/953253/Grand_Aston_Cayo_Las_Brujas_Beach_Resort_and_Spa.jpg

FONTE Archipelago International