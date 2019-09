Arcserve e Sophos anunciam aliança estratégica para oferta de completa segurança e proteção de dados contra ataques cibernéticos

A aliança global marca o primeiro meio da indústria para garantir a mitigação de ataques cibernéticos através da completa segurança e proteção de dados multicamadasA solução conjunta combina exclusivamente tecnologias de prevenção de ameaças com recursos de continuidade de negócios no local e fora do local para uma solução completa que pode ser implantada em 15 minutosAUSTIN, Texas, Sept. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Arcserve, LLC, provedor mais experiente de proteção de dados do mundo, anunciou hoje a aliança entre Sophos, líder em proteção de rede e endpoint, para oferecer para empresas proteção dedicada de dados de backup contra ameaças cibernéticas. Através desta colaboração, as empresas podem agora empregar a única solução do mercado que integra anti-ransomware e outras tecnologias de prevenção de ameaças, tais como AI de aprendizagem profunda para malware conhecido e desconhecido, e recuperação de desastres premiada e recursos de alta disponibilidade para prevenção contra perda de dados. A nova solução conjunta oferece uma abordagem multicamadas para prevenir, proteger e imunizar dados de backup contra ataques cibernéticos.Um relatório emitido pela Cybersecurity Ventures prevê que o custo global de ransomware atinja US $ 11,5 bilhões em 2019 e US $ 20 bilhões em 2021, com um ataque às empresas a cada 14 segundos até o final deste ano. Com os cibercriminosos continuamente aproveitando as empresas para gerar lucros, essa aliança fornecerá às empresas uma abordagem de duas frentes para a prontidão cibernética e resiliência de TI. Ao combinar as capacidades de cibersegurança e de proteção de dados numa única oferta, as empresas terão uma solução abrangente que cobre plenamente todas as suas necessidades de infraestrutura.A solução conjunta será entregue através da premiada Appliance Series da Arcserve, os únicos aparelhos turnkey autônomos para recuperação de desastres e disponibilidade de aplicativos. Desenvolvida pela Arcserve Unified Data Protection (UDP), o Arcserve Appliance Series combina armazenamento deduplicado acelerado por flash, processamento robusto do servidor e rede de alta velocidade com hardware e serviços de nuvem altamente redundantes.A Arcserve Appliances integrará Sophos Intercept X Advanced for Server, proteção premiada de endpoints com inteligência artificial, para oferecer uma abordagem abrangente de proteção em profundidade para acelerar a resiliência de dados, sistemas e aplicativos.“Cada vez mais os cibercriminosos estão visando sistemas de backup como uma maneira de aumentar as chances de que empresas comprometidas façam um pagamento de resgate. Ter proteção dedicada contra malware e as últimas explorações garante que os dados de backup permanecerão fortes contra as ameaças mais avançadas", disse François Depayras, vice-presidente de vendas e alianças OEM da Sophos. “Sophos Intercept X para Servidor fornece anti-ransomware, anti-exploit e tecnologia de aprendizagem profunda para fornecer o mais alto nível de proteção. Isso faz do Arcserve Appliance a solução mais segura disponível no mercado”.“Muitas empresas estão sendo forçadas a conversar sobre 'como devemos pagar resgate’. Observamos um espaço no mercado que precisava ser preenchido, e o Sophos era ideal. Conhecemos a proteção de dados e eles conhecem a cibersegurança”, disse Oussama El-Hilali, CTO da Arcserve. “À medida que as ameaças se tornam mais difíceis de combater, esta aliança é transformadora na indústria, levando a nossa proteção cibernética para o próximo nível e proporcionando aos parceiros a oportunidade de informar os clientes sobre os benefícios únicos de uma defesa integrada e de duas frentes contra o cibercrime”.A solução integrada estará disponível nos mais recentes Arcserve Appliances em outubro de 2019. Para saber mais sobre a aliança global e a nova solução, visite: www.arcserve.com/sophos.Siga o ArcserveBlogTwitterLinkedInSobre a Arcserve Arcserve fornece soluções excepcionais para proteger os valiosos ativos digitais de empresas que precisam de proteção de dados completa e abrangente. Fundada em 1983, a Arcserve é a fornecedora mais experiente do mundo de soluções de continuidade de negócios que protegem infraestruturas de TI multigeracionais com aplicativos e sistemas em qualquer local, nas instalações e na nuvem. Empresas em mais de 150 países ao redor do mundo dependem das tecnologias e conhecimentos altamente eficientes e integrados da Arcserve para eliminar o risco de perda de dados e tempo de inatividade prolongado, reduzindo o custo e a complexidade de backup e restauração de dados em até 50%. A Arcserve está sediada em Minneapolis, Minnesota, e está presente em todo o mundo. Explore mais em www.arcserve.com e siga @Arcserve no Twitter.Sobre a Sophos Como líder mundial em cibersegurança da próxima geração, a Sophos protege quase 400.000 empresas de todos os tamanhos em mais de 150 países contra ameaças cibernéticas mais avançadas da atualidade. Desenvolvidas pela SophosLabs - uma equipe global de inteligência de ameaças e ciência de dados - as soluções da Sophos para nuvem e IA protegem endpoints (laptops, servidores e dispositivos móveis) e redes contra táticas e técnicas cibercriminosas em evolução, incluindo violações automáticas e ativas, ransomware, malware, exploits, exfiltração de dados, phishing e muito mais. A premiada plataforma Sophos Central baseada em nuvem integra todo o portfólio de produtos da melhor qualidade da Sophos, desde a solução de endpoint Intercept X até o Firewall XG, em um único sistema chamado Synchronized Security. Os produtos Sophos estão disponíveis exclusivamente através de um canal global de mais de 47.000 parceiros e Prestadores de Serviços Gerenciados (Managed Service Providers - MSPs). A Sophos também disponibiliza as suas tecnologias comerciais inovadoras aos consumidores através da Sophos Home. A empresa tem sede em Oxford, Reino Unido, e é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “SOPH”. Mais informações em www.sophos.com.Contactos de Mídia Leslie Keil Arcserve 952.903.5434leslie.keil@arcserve.comSara Eberle Sophos 781.743.7402sara.eberle@sophos.comJackie Blundell Red Lorry Yellow Lorry 857.217.2886arcserve@rlyl.com