Arctech lança o SkyWings, o primeiro rastreador solar bi-linha do mundo desenvolvido com mecanismo de acionamento multiponto

XANGAI

31 de agosto de 2022

/PRNewswire/ -- A Arctech, principal provedora de soluções fotovoltaicas de sistemas de rastreamento, suporte (racking) e BIPV do mundo, anunciou o lançamento de sua mais recente solução de rastreamento solar, o SkyWings. Representado pelos acionamentos de giro bidirecional patenteados, o SkyWings é o primeiro rastreador solar bi-linha do mundo desenvolvido com um mecanismo de acionamento multiponto.

O rastreador combina a grande adaptabilidade a terrenos ondulados dos rastreadores bi-linha com a alta rigidez do mecanismo de acionamento multiponto. Os acionamentos de giro bidirecional patenteados permitem que duas linhas de rastreamento se movimentem simultânea e sincronicamente.

A tolerância a ondulações das linhas adjacentes é em grande parte ampliada, chegando a 15% nas direções E-W e N-S. O design modular do SkyWings também adiciona flexibilidade ao layout da planta, o que confere à nova solução de rastreamento solar acomodar mais módulos fotovoltaicos que outros sistemas convencionais de rastreamento solar sob mesmas condições de terreno.

Além de maior adaptabilidade a terrenos ondulados, o SkyWings se caracteriza pelo mecanismo de acionamento multiponto e um tubo de torque especialmente projetado – o tubo de torque triplo D patenteado –, entrando em posição de defesa na direção horizontal com a mais alta estabilidade.

A estabilização do rastreador em posição de defesa a zero graus reduz de maneira considerável a pressão sobre a superfície dos módulos fotovoltaicos, o que é fundamental para evitar fissuras e delaminação, principalmente nos módulos de grande porte. O SkyWings entra em posição de defesa a 22m/s, o que aumenta em até 2% o rendimento da geração de energia por ano e implica, consequentemente, em um menor LCOE.

O alcance do poste do SkyWings pode ser estendido até dez metros, reduzindo os custos de instalação em até 20% e todo o gasto de EPC em até 2% quando comparado a projetos que utilizam rastreadores 1P tradicionais.

Equipado com algoritmos de Inteligência Artificial de segunda geração (Arctech AI), o SkyWings é capaz de calcular a inclinação ideal do rastreador em diversas topografias e ambientes, o que permite a prevenção de sombreamento em tempo real para gerar até 8% a mais de energia.

O SkyWings, integralmente compatível com o produto robô de limpeza da Arctech, o SkyWe, é excelente para maximizar a produção de energia solar em instalações de usinas de energia em ambientes desérticos.

FONTE Arctech