Artigo Arctech: soluções de rastreamento solar por IA proporcionam aumento de 7% na produção de energia

XANGAI, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Arctech Solar, uma provedora líder de sistemas de rastreamento solar, sistemas de montagem fotovoltaica (racking) e de energia solar fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV), lançou recentemente um artigo intitulado "A Próxima Geração de Soluções de Rastreamento Solar por Inteligência Artificial" em um evento de lançamento global on-line. O artigo detalha as principais atualizações para sua solução de rastreamento que pode melhorar a geração de energia de usinas solares em até 7%, aumentando assim os retornos para proprietários de usinas e investidores.

Uma co-autoria do CTO da Arctech Bruce Wang e de Mika Jovanovic, líder da equipe de tecnologia solar da DNV·GL, o artigo analisa as soluções de rastreamento solar impulsionadas por IA que são capazes de superar o problema das perdas de produção de energia que as usinas de energia solar enfrentam devido a condições climáticas desafiadoras, ondulação onipresente do terreno e inevitável instabilidade na construção do local, garantindo ainda um aumento confiável no rendimento energético durante todo o ciclo de vida das usinas de energia fotovoltaica.

De acordo com o artigo, a solução de rastreamento solar da Arctech integra quatro estratégias: controle de rastreamento em um terreno real, nuvem com base em dados meteorológicos em tempo real, módulos bifaciais e rastreadores e controle com base em parâmetros de compartilhamento com inversores.

"Os dados no artigo são obtidos a partir de simulação e verificação de campo pela Arctech Solar. O órgão certificador terceirizado, DNV·GL, confirmou a confiabilidade dos dados publicados, e outras organizações de certificação de renome como TUV Rheinland, TUV Süd e o Centro de Certificação Geral da China também apoiam o relatório de avaliação da DNV·GL", disse Bruce Wang, CTO da Arctech.

Como a DNV·G afirma em seu relatório de avaliação, o órgão certificador credenciado acredita que as estimativas da Arctech Solar são consistentes com os resultados da simulação de geração de energia da DNV·G e com a experiência anterior.

Além disso, o artigo também oferece uma visão geral das soluções técnicas de valor agregado da Arctech que incluem um algoritmo de otimização de rastreamento de IA, robôs de limpeza e um sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA).

"A Arctech está sempre tentando ajudar os clientes a alcançar o sucesso com os melhores produtos e serviços da categoria", disse Guy Rong, presidente de negócios globais da Arctech. "Continuaremos nosso foco na redução do custo nivelado de energia (LCOE), aumentando os lucros para os clientes e ajudando-os a viabilizar hoje, por meio da inovação tecnológica, projetos economicamente inviáveis no passado. Enquanto isso, garantiremos a segurança do ciclo de vida e os ganhos de geração de energia para as usinas de energia solar fotovoltaica. Na Arctech, acreditamos que o sucesso do cliente é o sucesso da Arctech!"

Para saber mais e baixar o artigo: https://www.arctechsolar.us/Alwhitepaper

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429404/image_830361_40602469.jpg

FONTE Arctech Solar