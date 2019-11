As empresas que criam e destroem valor na América LatinaPR Newswire

NOVA YORK, 13 de novembro de 2019

As firmas mexicanas foram as que mais cresceram. O setor de energia drena valor em todos os países

NOVA YORK, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- As empresas mexicanas criaram mais valor na América Latina, como demonstram as novas classificações da revista Latin Trade. O estudo Criadores de Valor da América Latina classifica as empresas que criam e que destroem valor através da medição de seu Valor Econômico Adicionado (EVA - Economic Value Added). As firmas mexicanas tais como a América Móvil (EVA de US$ 15,2 bilhões) e o Grupo Bimbo (EVA de US$ 8,8 bilhões) mostram os melhores resultados. Em termos de setores, os principais participantes são o setor de varejo e o setor de alimentos e bebidas. Depois das empresas do México vêm as firmas do Brasil, embora com uma tendência decrescente. Em geral, as firmas de energia foram as principais destruidoras de valor. O documento completo, que inclui informações sobre o setor, país, receitas, lucros, capital investido e custo médio ponderado de cada empresa, pode ser visualizado e baixado no site da Latin Trade.

