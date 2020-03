ASONAHORES adia para o verão de 2020 sua feira turística DATE

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 18 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (ASONAHORES, acrônimo em espanhol) adiou para o verão de 2020 o Intercâmbio Anual de Turismo da República Dominicana (DATE, acrônimo em inglês), originalmente programado para a última semana de março.

O adiamento foi decidido em consulta com o Ministério do Turismo e é motivado pelo interesse de "apoiar as medidas de prevenção ordenadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e considerando as circunstâncias criadas pelo coronavírus COVID - 19". Além do apoio necessário aos esforços para conter a presença do vírus "realizado pelos países de onde vêm os principais operadores e compradores turísticos, que se reúnem ano após ano na DATE".

Com esta decisão, a ASONAHORES destaca que "contribui para a proteção da saúde de mais de 600 delegados, dominicanos e estrangeiros, que participam anualmente das rodadas comerciais e atividades previstas na agenda do evento".

Paola Rainieri de Díaz, presidenta da ASONAHORES, expressou a solidariedade da instituição com os países, governos e líderes da indústria mundial do turismo afetados pelo COVID-19, bem como seu compromisso com a indústria do turismo na República Dominicana, ao mesmo tempo que agradeceram a confiança dos patrocinadores, expositores, compradores, fornecedores, empresas colaboradoras e da equipe de trabalho que anualmente apoia DATE.

Até hoje, a declaração indica que a feira "tem um número significativo de delegados registrados e compromissos agendados no sistema, por isso pedimos às pessoas que façam contato virtual umas com as outras, enquanto pedimos que estejam vigilantes para a nova data".

Para mais informações, visite www.asonahores.com

Sobre ASONAHORES

A Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (ASONAHORES) é uma entidade sem fins lucrativos que reúne todos os atores do setor de turismo do país. Realiza ações junto a organizações públicas e privadas para promover o desenvolvimento do turismo como um dos setores fundamentais da economia.

Contato e informações: Para mais notícias e opiniões: Sheyly Viuque, diretora de marketing, sviuque@asonahores.com, www.asonahores.com, tel: + 1 (809) 308 4676. Os links, e-mails, números de telefone e títulos foram corretos no momento da publicação, mas pode mudar desde então. Março 2020, Santo Domingo, República Dominicana.

FONTE ASONAHORES