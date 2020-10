ASONAHORES anuncia feira virtual para promover o relançamento do setor turístico na República Dominicana

SANTO DOMINGO

, República Dominicana, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ --anunciou aque promove o relançamento do setor turístico do país. A feira será realizada de 2 a 6 de novembro de forma semipresencial através do site www.asonahores.com e contará com o apoio do Ministério do Turismo do país.

A presidente daafirmou que a entidade foi atualizada do presencial para o virtual para se adaptar e responder às necessidades do país e da sua economia.

A Feria Virtual ASONAHORES 2020, agrupará as atividades que a entidade realiza anualmente: Dominican Annual Travel Exchange (DATE), la Exposición Comercial ASONAHORES, Foro ASONAHORES de Inversión Turística e os Encuentros ASONAHORES.

O evento irá consolidar as transações mais importantes do setor de turismo e hotelaria do país, dando aos delegados participantes a oportunidade, pela primeira vez, de realizar reuniões de negócios pré-agendadas em ambiente digital; e permitindo a possibilidade de participar virtualmente do programa de atividades que incluirá a exposição dos temas mais relevantes do setor, a cargo dos mais altos representantes do setor.

Somente na Feira Virtual Asonahores 2020, vão participar:

Compradores do produto turístico dominicano (operadores turísticos, agências de viagens, atacadistas, agências de viagens online, coordenadores de eventos e empresas de incentivo).

Fornecedores de serviços turísticos dominicanos (hotéis, resorts, rent-a-car, associações regionais de turismo, empresas de mídia especializadas, parques temáticos, museus, restaurantes e excursões).

Compradores de produtos e serviços para a sua empresa ou de interesse pessoal (proprietários de restaurantes, bares e cafés, chefs, executivos e/ou gerentes de hotéis, hospitais, empresas de transporte e decoração).

Fornecedores de produtos e serviços para empresas de turismo (equipamentos, alimentos e bebidas, serviços financeiros, design, construção, móveis, segurança, energia, tecnologia, lingerie e amenities).

Andrés Marranzini Grullón, vice-presidente daexplicou que o evento faz parte das ações para contribuir com a recuperação, oferecer um espaço de diálogo e reflexão sobre o presente e o futuro do turismo.

Ele afirmou que ASONAHORES tem desenvolvido estratégias para reduzir os efeitos da pandemia Covid 19 e fortalecer a posição da República Dominicana como principal destino do Caribe.

Para participar, os delegados e a mídia devem acessar www.asonahores.com e preencher suas informações de inscrição.

