Atlas Renewable Energy anuncia a operação de sua quarta planta no Brasil, gerando 275 GWh por anoCom a incorporação do Complexo Sertão Solar Barreiras, a Atlas Renewable Energy agora opera projetos fotovoltaicos de 421 MWp no país.

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy , empresa líder em energia renovável na América Latina, anuncia que seu quarto projeto no Brasil, o Complexo Sertão Solar Barreiras, encontra-se totalmente operacional. O complexo tem uma capacidade instalada de 117MWp e gerará cerca de 275 GWh por ano. Localizado na Cidade de Barreiras, no estado da Bahia, o complexo solar passa a integrar o portfólio da empresa, totalizando 421 MWp de projetos fotovoltaicos no país. O total investido no complexo foi de aproximadamente Rmilhões, equivalente a mais de USmilhões.

O Complexo Sertão Solar Barreiras foi contratado por meio de contratos de compra e venda de energia elétrica (PPA) de 20 anos, decorrentes de leilão patrocinado pelo governo brasileiro em 2017 (Leilão de Energia Nova - 25ª LEN). Projeta-se que os 349.253 módulos da planta gerem 275 GWh anualmente, energia que poderá beneficiar 145.000 famílias por ano e reduzir a emissão de mais de 34.000 toneladas de dióxido de carbono, de acordo com os cálculos da empresa.

A Atlas Renewable Energy tem participado ativamente do desenvolvimento do setor de energia renovável do Brasil nos últimos anos, por meio de investimentos que até agora totalizaram a quantia de R$ 1,3 bilhão, dois quais R$ 600 milhões financiados pelo BNB.

A Atlas Renewable Energy procura fazer contribuições além do fornecimento de energia limpa, viando melhorar e elevar os padrões educacionais nas áreas em que atua, com o desenvolvimento de programas educacionais em escolas e comunidades destas áreas. Durante o trabalho no Complexo Sertão Solar Barreiras, a Atlas Renewable Energy fez uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Barreiras, Estado da Bahia, para criar a Semana do Meio Ambiente e a Semana do Cerrado, uma celebração da região da savana tropical do Brasil caracterizada por enormes faixas de biodiversidade vegetal e animal. Isso incluiu a criação de três jardins nas escolas municipais da área para educar os alunos sobre o cuidado e plantio de jardins, além de palestras sobre educação patrimonial realizadas para os 400 alunos.

A Atlas Renewable Energy também acredita em treinamento e desenvolvimento de programas que permitem que as comunidades locais trabalhem durante a construção de nossos projetos, sendo esta uma oportunidade para geração de novas fontes de renda. Durante a construção do Complexo Sertão Solar Barreiras, a Atlas promoveu o primeiro programa de treinamento de mão de obra feminina, treinamento de comunicação social e cursos para ensinar a população local a preparar produtos alimentícios a partir de elementos de seu próprio ecossistema. Esses treinamentos representaram mais de 29.000 horas de treinamento no uso de máquinas industriais e treinamento elétrico no Brasil, enfatizando a transferência de tecnologia e novas fontes de renda locais.

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, disse:"A Atlas Renewable Energy oferece projetos de larga escala que contribuem para o mercado de energia renovável em constante crescimento na América Latina e fornecem energia limpa de forma confiável aos consumidores. Sempre o fazemos com muita atenção à todos os stakeholders e garantindo, portanto, efeito positivo no ecossistema em geral". Barrera reconhece o apoio financeiro do Banco do Nordeste do Brasil e seu papel na aceleração do investimento em projetos de energia renovável em todo o nordeste do país, além de Bradesco, Banco ABC Brasil e BTG Pactual por apoiarem o projeto Sertão Solar.

"Nosso objetivo é continuar crescendo e expandindo nossas operações brasileiras com novos investimentos, pois continuamos a fornecer um padrão de excelência para cada projeto que desenvolvemos".

Luis Pita, Gerente Geral da Atlas Renewable Energy no Brasil, enfatizou: "A Atlas Renewable Energy está bem posicionada no mercado brasileiro como um importante ator no setor de energia renovável. Nossa presença cresce continuamente e consolida-se cada vez mais. Nossa empresa opera agora, com sucesso, quatro projetos de geração de energia solar no Brasil, quais sejam, São Pedro, Juazeiro, Sol do Futuro e Sertão Solar, representando um total de 421 MWp, e várias outros projetos são esperados nos próximos anos." Ele acrescentou: "O papel da energia solar no nordeste do Brasil e a matriz elétrica do país está aumentando continuamente com forte potencial no mercado de energia livre. A competitividade das energias renováveis no país, combinada com a redução das emissões de carbono, é uma proposta atraente para a maioria dos consumidores do mercado. "

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo na América Latina. O atual portfólio da empresa é de 1.2GW de projetos contratados em estágio de desenvolvimento, construção ou operação, e tem como objetivo um crescimento adicional de 1.5GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy possui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores em private equity no setor de energia de mercados emergentes. A Actis alocou mais de US$ 600 milhões na Atlas Renewable Energy para investimento em projetos de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados e economias emergentes da América Latina, usando seu conhecimento comprovado em desenvolvimento, comercialização e estruturação para levar energia limpa à região. Ao engajar-se ativamente com a comunidade e os stakeholders no centro da estratégia do seu projeto, a empresa trabalha todos os dias para dar à América Latina um futuro mais limpo.

Para mais informações, visite: http://www.atlasrenewableenergy.com/

