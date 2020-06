SÃO PAULO, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy , empresa líder em energia renovável na América Latina, juntamente com a multinacional americana de ciência dos materiais Dow (NYSE: DOW), anunciou hoje a assinatura de um contrato de energia solar em larga escala no Brasil. O fornecimento de energia limpa será feito por meio da usina solar fotovoltaica Jacarandá, localizada em Juazeiro, no Estado da Bahia. O contrato prevê o fornecimento anual de mais de 440GWh para atender prioritariamente a Dow durante 15 anos, a partir do primeiro semestre de 2021.

A usina solar de Jacarandá terá capacidade instalada de 187MWp e contará com mais de 450 mil módulos. Ela irá gerar energia suficiente para suprir parte considerável das necessidades energéticas da fábrica de Aratu, da Dow. De acordo com o consumo médio de uma família brasileira, a quantidade de energia gerada seria suficiente para atender a uma cidade de 750 mil habitantes. Além disso, a planta irá evitar a emissão de aproximadamente 35 mil toneladas de CO2 por ano, de acordo com o GHG (Green House Gases) Protocol, metodologia desenvolvida pelo World Resources Institute que segue o método usado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) e está alinhado ao Global Emissions Inventory (GEI), da Dow. O volume de emissões de CO2 que será evitado pode ser comparado à retirada de circulação de 36,8 mil veículos das ruas de São Paulo.

O contrato para fornecimento de energia renovável contribui para as metas de sustentabilidade da Dow, como parte do compromisso da companhia de utilizar 750 MW de sua demanda de energia a partir de fontes renováveis até 2025. A Dow também anunciou recentemente metas adicionais de redução de carbono, que buscam reduzir suas emissões anuais em 15% no período de 2020 a 2030. Isso representa uma redução de 5 milhões de toneladas de CO 2 nos próximos dez anos, em outro passo significativo para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Atualmente, a Dow é referência em energia limpa na indústria química e uma das 25 maiores corporações globais em uso de energia renovável (ranking BNEF), com contratos para energia eólica, solar, hidrelétrica, biomassa e gases provenientes de aterros sanitários.

A usina solar Jacarandá será projetada, construída e operada pela Atlas Renewable Energy, cujo histórico e experiência tem posicionado a empresa como um fornecedor essencial no segmento de energia renovável na América Latina. No mercado brasileiro, a companhia tem expandido sua presença, onde se estabeleceu com mais três usinas no Estado da Bahia e outra planta no Ceará: São Pedro (67 MW), Sertão Solar Barreiras (117 MW), Engenheiro Manoel de Andrade, anteriormente conhecido como Juazeiro (167MW), e Sol do Futuro (81 MW).

A usina Jacarandá fará uso da subestação digital da usina solar Engenheiro Manoel de Andrade, uma inovação na indústria solar brasileira introduzida pela Atlas Renewable Energy em 2019. Além disso, o projeto Jacarandá fará uso de módulos bifaciais, tecnologia de ponta em energia solar. Esses painéis solares absorvem a radiação nas faces dianteira e traseira, otimizando a conversão fotoelétrica e aumentando, dessa forma, a eficiência geral da usina.

Como parte do compromisso da Atlas Renewable Energy com o Estado da Bahia, a construção da fábrica de Jacarandá prevê o desenvolvimento de programas para reforçar o bem-estar geral das comunidades locais. O projeto fornecerá treinamento e emprego focado na criação de novas habilidades para a população. Também defenderá a igualdade de gênero implementando o programa: "Fazemos parte da mesma energia", desenvolvido pela Atlas Renewable Energy. Esse programa se concentra na promoção de práticas inclusivas, capacitando a força de trabalho feminina local por meio de treinamento que irá aprimorar ou criar novas habilidades. Isso permitirá que as mulheres locais tenham acesso a novas oportunidades de emprego no projeto e aprimorem suas habilidades e potencial, integrando-as a empregos mais especializados. Graças a esse programa, a empresa espera contratar de três a quatro vezes mais mulheres do que a força de trabalho feminina normalmente contratada em projetos solares no Brasil. Além disso, a construção da usina Jacarandá deverá empregar 1.200 trabalhadores, pelo menos 70% deles contratados localmente.

"A Dow tem o prazer de fazer parcerias com os principais produtores de energia limpa, como a Atlas Renewable Energy, enquanto trabalhamos para reduzir a intensidade de nossas emissões e apoiar projetos que adicionam maior contribuição renovável e diversidade à rede/matriz", disse Claudia Schaeffer, diretora global de negócios da Dow para Energia &Mudanças Climáticas. "Além da paixão por um futuro com menos carbono, nossas empresas compartilham o compromisso com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança que incentivam o crescimento econômico e o desenvolvimento social para as comunidades onde atuamos."

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, mencionou: "A Atlas tem se posicionado como parceiro estratégico para grandes consumidores na América Latina para atendê-los com energia limpa, ajudando-os a reduzir suas pegadas de carbono e a reduzir custos. Nosso objetivo écriar soluçõescompetitivas deenergia limpa paranossos clientes, desenvolvendo e implementando novos projetos deenergia renovável de classemundial e agindo de forma responsável com as comunidades locais.Esperamos continuar apoiando a Dow e outros usuários de energia em todo o Brasil e na América Latina para reduzir sua pegada de carbono e sua conta de luz."

Luis Pita, diretor geral da Atlas Renewable Energy para o Brasil, enfatizou: "Nosso objetivo é continuar a impulsionar o próspero mercado brasileiro, implementando soluções com novas tecnologias e os mais altos padrões de sustentabilidade em todos os nossos projetos. É uma honra para nós fazer essa parceria com a Dow, líder em seu setor e que se destaca por sua ambiciosa abordagem sustentável em operações e cultura." Ele também acrescentou: "Com esse projeto, também estamos implementando o programa 'Fazemos parte damesma energia', centrado na inclusãoenapromoção da mão de obra feminina qualificada, por meio do desenvolvimento de programas de treinamento e capacitação durante a construção e a operação da planta. Isso definitivamente ajudará a promover e integrar a força de trabalho feminina na região."

Luiz Ballester, diretor comercial da Atlas Renewable Energy no Brasil, também comentou: "Assinar um PPA corporativo ou bilateral geralmente é um processo intrincado, detalhado e com muitas variáveis. Nossa experiência no assunto e capacidade financeira têm se mostrado um grandediferencial paragrandes e sofisticados consumidores de energia, como a Dow, ao implementar soluções de energia limpa do desenvolvimento à operação. Nosso conhecimento e capacidade financeira nos permitem fornecer um serviço abrangente - acreditamos na criação de uma solução personalizada e sob medida que possa maximizarefetivamente os objetivos de cada cliente, garantindo previsibilidade e compromisso de longo prazo."

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo em toda a América Latina. O portfólio atual da empresa é de 2GW de projetos contratados em fases de desenvolvimento, construção ou operação, e pretende expandir em mais 4GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o maior histórico na indústria de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, na construção e na operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Fundo de Energia IV, fundado pela Actis, um dos principais fundos de private equity no setor de energia em mercados emergentes. O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados emergentes e em economias da América Latina, utilizando seu conhecimento em desenvolvimento, comercialização e estruturação para fornecer energia limpa para a região. Ao se engajar ativamente com as comunidades em que está inserida e com demais stakeholders, a empresa trabalha todos os dias para proporcionar à América Latina um futuro mais limpo.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/

Sobre a Dow

A Dow (NYSE: DOW) combina alcance global, escala e integração de ativos, inovação focada e liderança em frentes de negócio diversificadas para alcançar crescimento lucrativo. Sua ambição é se tornar a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio diferenciado de plásticos, intermediários industriais, revestimentos e silicones da Dow oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base científica a clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow opera 109 unidades fabris em 31 países e emprega aproximadamente 36.500 pessoas. Em 2019, gerou aproximadamente US$ 43 bilhões em vendas. Referências à Dow ou à Companhia significam a Dow Inc. e suas subsidiárias. Para obter mais informações, acesse www.dow.com ou siga @DowNewsroom no Twitter.

FONTE Atlas Renewable Energy