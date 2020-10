Atlas Renewable Energy obtém primeiro financiamento em dólar para projeto solar brasileiro com IDB Invest e DNB Bank

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A, uma empresa líder em energia renovável na América Latina, anunciou hoje a obtenção de empréstimo de U$ 67 milhões do BID Invest, membro do Grupo BID e do DNB Bank ASA (Noruega) para financiar a construção do projeto Jacarandá, usina solar de 187 MWp em desenvolvimento pela empresa no Brasil. É a primeira vez que um projeto solar nacional é totalmente financiado em dólares.

O empréstimo foi garantido pelo IDB Invest, incluindo os fundos Clean Technology Fund e Canadian Climate Fund for the Private Sector in the Americas - Phase II, ambos administrados pelo IDB Invest, que forneceu uma parte do empréstimo, com uma participação do DNB Bank ASA. Esse empréstimo financiará a construção do projeto solar Jacarandá, localizado no município de Juazeiro, no estado da Bahia. A usina vai gerar 440 GWh por ano, o suficiente para abastecer uma cidade com mais de 750.000 habitantes e evitar a emissão de cerca de 35.000 toneladas de CO2 por ano com base no Protocolo GHG (Green House Gases), além de remover o equivalente a 36.800 veículos das ruas de São Paulo no mesmo período.

O projeto Jacarandá tem um Contrato de Compra de Energia (PPA) de 15 anos com uma subsidiária brasileira da gigante americana de ciência dos materiais, a Dow Inc. O PPA fornecerá energia limpa para Aratu, uma das maiores unidades de produção da Dow no Brasil. O acordo entre a Dow e a Atlas Renewable Energy é uma solução inovadora que fornecerá energia limpa 24 horas por dia a um comprador privado. Isso é possível por meio da troca de energia entre a usina de Jacarandá e outros fornecedores de energia renovável, garantindo um fornecimento de ciclo completo.

Paralelamente a esta solução única, que aborda a principal preocupação da intermitência solar, a Atlas Renewable Energy criou uma estrutura de financiamento com o objetivo de fornecer ainda mais garantia de preço ao seu cliente, assegurando um financiamento em dólares americanos. O negócio também se enquadra no Green Finance Framework da Atlas Renewable Energy _um compromisso da empresa em desenvolver projetos que protejam e preservem o meio ambiente, ao mesmo tempo que aderem aos mais altos padrões de engajamento social e ambiental.

A abordagem inovadora está presente em todos os aspectos do projeto e vai desde o uso de tecnologia de módulos bifaciais, aumentando a eficiência da usina e reduzindo o uso do solo, até a conexão do projeto à primeira subestação digital do Brasil já instalada na planta solar Eng. Manoel de Andrade, adjacente a Jacarandá.

Além disso, em linha com o compromisso da Atlas Renewable Energy com uma ambiciosa agenda de engajamento social, a empresa confirmou planos para oferecer oportunidades à comunidade local que promovam a diversidade e inclusão dentro do processo de contratação da mão de obra. Para isso, a empresa contatou ONGs e autoridades locais para fornecer treinamento em áreas especializadas para mulheres da comunidade local, com o objetivo de quadruplicar a força de trabalho feminina em projetos solares e fornecer-lhes acesso a empregos mais técnicos. Da mesma forma, a empresa está mobilizando seus fornecedores locais para priorizar afrodescendentes e minorias no processo de contratação.

"É uma honra fazer parceria com instituições financeiras de alto calibre e trabalhar mais uma vez com o IDB Invest e o DNB Bank", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy. "Este financiamento é uma inovação no setor e é um grande exemplo de Atlas trabalhando com nossos parceiros para encontrar soluções inovadoras para nossos clientes que agregam valor significativo aos seus negócios, fornecendo energia limpa. Também estamos extremamente orgulhosos do programa de diversidade único que criamos com o IDB Invest para avançar na promoção da diversidade racial e de gênero. Esperamos continuar a elevar o padrão e estruturar soluções exclusivas que forneçam aos grandes consumidores de energia uma vantagem competitiva enquanto aceleram a transição energética para a energia limpa na América Latina", completou.

Gian Franco Carassale, Chefe da Divisão de Infraestrutura e Energia do IDB Invest, comentou: "A Atlas Renewable Energy é um cliente estratégico do IDB Invest. Compartilhamos muitos valores essenciais, incluindo a necessidade de reverter a mudança climática por meio de investimentos em energia renovável e, por meio desses investimentos, criar melhores oportunidades para mulheres e comunidades como a dos afrodescendentes. O Projeto Solar Jacarandá é outro exemplo do compromisso da Atlas Energia Renovável com esses valores e com a capacidade do IDB Invest e do DNB Market em oferecer soluções financeiras inovadoras na região."

"O DNB Bank e o DNB Markets estão muito orgulhosos de apoiar a Atlas Renewable Energy nesta transação histórica no Brasil com participações tanto em Dólares e quanto Reais junto com o IDB Invest, um financiamento que se enquadra no Green Finance Framework implementado pela Atlas Renewable Energy e assessorado por meio da estrutura do DNB Markets", disse Emilio Fabbrizzi, diretor administrativo do DNB Markets em Nova York.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo em toda a América Latina. O portfólio atual da empresa é de 2GW de projetos contratados em fases de desenvolvimento, construção ou operação, e pretende expandir em mais 4GW nos próximos anos.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o maior histórico na indústria de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, na construção e na operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Fundo de Energia IV, fundado pela Actis, um dos principais fundos de private equity no setor de energia em mercados emergentes. O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados emergentes e em economias da América Latina, utilizando seu conhecimento em desenvolvimento, comercialização e estruturação para fornecer energia limpa para a região. Ao se engajar ativamente com as comunidades em que está inserida e com demais stakeholders, a empresa trabalha todos os dias para proporcionar à América Latina um futuro mais limpo. Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/

Sobre o IDB Invest

O IDB Invest, membro do Grupo do IDB, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros da América Latina e do Caribe por meio do setor privado. O IDB Invest financia empresas e projetos sustentáveis para obter resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região. Com um portfólio de U$ 13,1 bilhões em gestão de ativos e 385 clientes em 25 países, o IDB Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de setores.

Sobre o DNB Bank ASA e DNB Markets, Inc.

O DNB é o maior grupo de serviços financeiros da Noruega e um dos maiores na região nórdica em capitalização de mercado. O DNB Markets, Inc. é uma corretora registrada nos Estados Unidos e afiliada do DNB Markets, a divisão de banco de investimento do DNB Bank ASA na Noruega.

O Grupo está entre os bancos líderes mundiais em transporte, energia e frutos do mar. O banco tem um foco global seletivo em energias renováveis, com ênfase principal em tecnologias hídricas, eólicas e solares, e está comprometido em apoiar iniciativas sustentáveis com soluções verdes.

